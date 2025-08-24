Todesdrama im Ägypten-Urlaub – sieben junge Menschen ertrinken im Meer

An der ägyptischen Mittelmeerküste westlich von Alexandria ereignete sich am Samstag (23. August) eine Tragödie. Eine Studentin ignorierte ein Badeverbot und ging trotz roter Warnflaggen ins Wasser. Starker Wellengang führte dazu, dass die junge Frau unterging.

Ihre Kommilitonen versuchten, die Frau noch zu retten. Dabei kam es zu einem schrecklichen Unglück und sieben weitere junge Menschen ertranken in den Wellen.

Ägypten-Urlaub endet im Todesdrama

Viele andere Studenten sprangen ins Wasser, um die Frau zu retten. Einige wurden von den Fluten mitgerissen. Insgesamt ertranken sieben junge Frauen und Männer im Alter von 15 bis 21 Jahren. Sechs Tote bestätigte das ägyptische Gesundheitsministerium noch am Samstag, eine weitere Leiche wurde am Folgetag geborgen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch ein 20-jähriger Mann, der helfen wollte, starb. Retter bargen seine Leiche am nächsten Tag (24. August), wie „RTL“ berichtet. Medien berichteten, dass 24 weitere Studenten beinahe ertranken und zu ersticken drohten. Sie mussten nach der Rettung medizinisch versorgt werden. So entwickelte sich der Ägypten-Urlaub der etwa 150 Studenten zu einem Alptraum.

Mehr Nachrichten:

Gefahren beim Schwimmen

Das Unglück verdeutlicht die Gefahren, die bei Missachtung von Warnungen drohen. Vor allem an der Küste können rote Flaggen Leben retten. Für Ägypten-Urlauber ist es essenziell, lokale Badeverbote ernst zu nehmen. Die tragischen Vorfälle zeigen, wie wichtig die Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.