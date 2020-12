TK Maxx ruft Baby-Schlafsäcke zurück – Kinder könnten da drin ersticken!

Achtung! TK Maxx ruft verschiedene Baby-Schlafsäcke zurück. Ein Baby könnte da drin ersticken!

Betroffen sind Schlafsäcke von TK Maxx für Babys zwischen 0 und 6 Monaten verschiedener Marken und Bezeichnungen. Der Grund: Das Halsloch entspricht nicht der europäischen Norm. Es ist anscheinend zu groß.

TK Maxx: Hast du diesen Schlafsack zu Hause?

Dein Baby kann in den Schlafsack rutschen und dabei ersticken. Betroffen sind Produkte, die bei TK Maxx zwischen August 2018 und Dezember 2020 im Verkauf waren.

TK Maxx ruft diesen Schlafsack zurück. Foto: TK Maxx

Auf diese Marken musst du achten: Sam & Jo, First Wish, Little Red Caboose, Willow Blossom, Aspen, Piper & Posie, Shabby Chic, Artisan, Dylan & Abby Miss Mona Mouse, Harry & Me.

Du bist dir unsicher, ob du so einen Schlafsack von TK Maxx gekauft hast? Diese Artikelnummern stehen im Etikett des Produktes:

CL00871, CL00873, CL00953, CL00986, CL00905

CL00861, CL00980, CL01005, CL00819, CL00936

CL00954, CL00987, CL00909, CL00935, CL00981

CL01006, CL00824, CL00943, CL00956, CL01003

CL00917, CL00937, CL00982, CL01007, CL00904

CL00720, CL00955, CL01004, CL00921, CL00938

CL00983, CL01066, CL00924 CL00756, CL00984

CL01073, CL00872, CL00880, CL00985, CL01096

CL01099, CL01079

Du hast so einen Schlafsack von TK Maxx für dein Baby gekauft? Dann kannst du es zurück zur Filiale bringen. Der Kaufpreis wird dir auch ohne Quittung erstattet.

Wegen Corona haben die Läden aktuell geschlossen. Weitere Informationen bekommst du beim TK Maxx-Kundenservice unter Telefon 0211/88223267 oder per Mail: kundenservice@tkmaxx.de. (ldi)