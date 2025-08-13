TikTok, Instagram & Co: Experte enthüllt – Apps haben mehr Macht als wir denken

TikTok, Instagram und viele andere soziale Medien nehmen bereits einen großen Stellenwert in unserem Leben ein. In vielen Bereichen lassen wir uns durch sie inspirieren, informieren und teilweise auch lenken. Sie geben vor allem bei Trends den Ton an – auch bei Food-Trends.

So erklärt uns Marcus Schlich, stellvertretender Chefeinkäufer beim Online-Supermarkt Knuspr, wie viel Macht TikTok, Instagram und Co. bereits haben und inwieweit sie die aktuellen Food-Trends beeinflussen.

TikTok, Instagram & Co. spielen große Rolle

Was im letzten Jahr die Dubai-Schokolade und die beliebten Buldak Ramennudeln waren, ist in diesem Jahr das vegane Nutella, die super-teure Tomatensorte Dulcextra oder jetzt auch realistisch aussehende Mini-Kuchen und Desserts in Fruchtoptik. Wie die sozialen Medien diese Trends beeinflussen und umgekehrt, hat Schlich von Knuspr exklusiv im Interview erklärt.

Welche Rolle spielen Social Media-Plattformen wie TikTok und Instagram aktuell für die Entstehung und Verbreitung von Food-Trends?

TikTok ist heute meist der erste Anlaufpunkt für virale Food-Trends. Hier entstehen regelrechte Hypes, die sich anschließend über weitere soziale Netzwerke und auch klassische Medien verbreiten. Gerade jüngere Konsumenten entdecken Produkte fast ausschließlich über Social Media und somit noch vor der Masse. Sie treiben ihre Verbreitung maßgeblich mit voran. Nicht selten führen diese Trends sogar zu Anstürmen auf Geschäfte.

Wie entstehen Food-Trends auf Social Media?

Welche Rolle spielen dabei die Optik, der Preis, die Exklusivität und die Netzwerke?

Food-Trends entstehen oft in einem Zusammenspiel aus Ästhetik, Inszenierung und vor allem: Exklusivität. Produkte mit einem starken visuellen Reiz, die etwas noch nie Dagewesenes verkörpern, wie die hyperrealistischen Fruit Cakes, die beim Reinbeißen einen speziellen Crunch-Effekt auslösen, lassen sich besonders gut auf TikTok oder Instagram verbreiten. Das konnten wir im letzten Jahr auch bei der Dubai-Schokolade mitverfolgen.

Gerade in Zeiten von Inflation, globalen Krisen und allgemeinen Weltschmerz suchen viele Menschen gezielt nach kleinen emotionalen Fluchtwegen und Genussmomenten, die das Leben schöner machen. Dass die Produkte einen stolzen Preis tragen, wird einfach so hingenommen.

Und genau das ist die Kernessenz von viralen Produkten. Der hohe Preis verstärkt das Gefühl von Prestige und Luxus, während eine limitierte Verfügbarkeit oder ein schwieriger, exklusiver Zugang den “Must-Have”-Effekt steigern. Insbesondere wenn Influencer oder Creatoren diese Produkte dann zelebrieren und präsentieren, entsteht in kürzester Zeit ein starkes „Ich will das auch“-Gefühl. Denn bekanntlich will man immer das, was man nicht (oder nur schwer) haben kann.