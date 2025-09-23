TikTok, Instagram & Co.: Wie schädlich ist das Dauer-Scrollen für uns? Expertin schlägt Alarm

An diesen beiden Plattformen kommt kaum einer vorbei: Instagram und TikTok! Vor allem in den vergangene Jahren hat Letzteres auch hier in Deutschland massiv an Popularität dazu gewonnen. Ein kurzer Clip hier, ein lustiges Video da – auf den Social-Media-Plattformen kann man gut und gern mal Stunden verbringen.

Besonders der Gen Z wird nachgesagt, dass sie regelrecht süchtig nach den Kurz-Videos auf Instagram oder TikTok ist. Doch wie schädlich sind die Kurz-Videos wirklich? Wir haben da einmal bei Psychologin Alica Schellhorn nachgehakt – und was sie preisgibt, ist doch überraschend!

Konsum von Clips auf TikTok & Co. hat Folgen

Im Interview mit dieser Redaktion erklärt die Expertin, warum Instagram und Co. regelrecht süchtig machen können. „Soziale Medien wie TikTok sind gezielt darauf ausgelegt, psychologische Belohnungssysteme anzusprechen. Die kurzen, schnelllebigen Inhalte aktivieren unser dopaminerges System (Belohnung & Motivation): Jedes neue Video ist eine kleine Überraschung (‚variable Verstärkung‘, ähnlich wie beim Glücksspiel)“, so Schellhorn.

Besonders Jugendliche seien anfälliger, weil sich ihr präfrontaler Cortex (zuständig für Impulskontrolle, Planung und Selbstregulation) noch in Entwicklung befinde. Doch welche Folgen hat das auf das Gehirn? Zum einen wäre da die Dopamin-Dauerstimulation. „Das ständige ‚Swipen‘ setzt immer wieder kleine Dopaminspitzen frei. Das führt dazu, dass das Gehirn weniger sensibel für natürliche Belohnungen wird (z. B. Lesen, Spaziergänge wirken ‚langweilig‘)“, schildert die Psychologin.

Arbeitsalltag auch beeinträchtigt

Aber auch die Aufmerksamkeits-Fragmentierung sei betroffen. Das Gehirn gewöhne sich an kurze Reizeinheiten und „hat zunehmend Schwierigkeiten, längere Konzentrationsspannen auszuhalten“. Das kann auch im Arbeitsalltag zu Problemen führen. „Permanente Reizaufnahme verhindert tieferes Verarbeiten, Inhalte ‚flutschen‘ durch“, führt Schellhorn weiter aus.

Die „Dauerbeschallung“ kann aber auch Stress- und Erschöpfungssymptome hervorrufen. „Obwohl es nach Entspannung aussieht, kann exzessives Scrollen unruhig und erschöpft machen, weil das Gehirn im ‚Dauerreiz-Modus‘ bleibt“, verrät Alica Schellhorn im Interview mit dieser Redaktion abschließend.