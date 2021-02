TikTok: Was die Frau mit ihren Haaren machte, ist unfassbar. (Symbolbild)

TikTok: Haar-Drama! Unfassbar, was diese Frau mit ihrer Mähne macht

Unfassbares Haar-Drama in den USA!

Eine Frau wollte ihre Haare stylen, doch es ist nicht zu fassen, was sie mit ihrer Mähne machte. Die Aktion ging nämlich ordentlich nach hinten los. Es folgte ein wahres Haar-Drama, worüber sie auf TikTok sprach.

TikTok: Frau macht Unfassbares mit ihren Haaren

Das war womöglich der größte Fehler ihres Lebens: Tessica Brown war das Haarspray ausgegangen, also nutzte sie einen Sprühkleber. Der ist allerdings keineswegs für Haare, sondern für Materialien wie Holz, Metall, Keramik oder Glas geeignet.

Auf TikTok zeigte sich die Frau daraufhin überaus unglücklich. Denn ihre Haare klebten auf ihrer Kopfhaut fest, waren in eine Starre verfallen. Dazu sagt Tessica Brown in dem Video: „Meine Haare sehen seit ungefähr einem Monat so aus. Ich habe mir das nicht ausgesucht.“

Sprühkleber statt Haarspray zu benutzen, sei eine „schlechte, schlechte, schlechte Idee“. Dabei ist sie den Tränen nah und kann den Zustand ihrer Haare, der auch nach mehrmaligem Waschen unverändert ist, nicht fassen. „Es bewegt sich nicht“, so die Frau. Schließlich hält sie noch den Sprühkleber ins Bild und sagt: „Benutzt das niemals!“

Das ist TikTok:

Videoportal für die Lippensynchronisation von Musikvideos und anderen kurzen Videoclips

2018 gehörte es zu den sich am schnellsten verbreitenden Apps überhaupt

Anfang Mai 2020 ist die App mehr als zwei Milliarden Mal heruntergeladen worden

Monatlich sind mehr als eine Milliarde Menschen aktiv

Gegen die Plattform gibt es Zensur-Vorwürfe, da Inhalte mitunter im Interesse der chinesischen Regierung zensiert werden

Weder Heilmittel halfen noch in der Notaufnahme im Krankenhaus konnte man ihre Haare von dem Kleber befreien. Denn alles ließ ihre Kopfhaut nur stark brennen, wie das US-amerikanische Online-Portal „TMZ“ berichtet.

TikTok-Video bewegt das Netz

Tessica Browns Video ging wenig später viral und zog die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich. Dabei machte ihr ein Chirurg ein Angebot, den Kleber kostenlos mit einer Operation aus ihren Haaren zu entfernen.

Tessica Brown musste nach ihrem TikTok-Video operiert werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Addictive Stock

Schließlich nutzte der Arzt einen Klebstoffreiniger in medizinischer Qualität und mischte diesen mit Aloe Vera, Olivenöl und Aceton. Mithilfe dieser Mischung gelang es ihm, einen großen Teil der Haare von dem Kleber zu befreien, wobei er auch einen Teil von Tessica Browns Haare abschnitt. Nach einem etwa vierstündigen Eingriff unter leichter Betäubung hatte ihre Mähne dafür aber wieder eine durchaus normale Form eingenommen.

Jetzt kann Tessica Brown es kaum erwarten, bis ihre Haare wieder zu der Länge angewachsen sein werden, dass sie sie zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden könne, wie „TMZ“ schreibt. Und, dass Sprühkleber kein Kosmetikprodukt ist, dürfte spätestens nun jedem klar geworden sein. >>> Das TikTok-Video von Tessica Brown kannst du hier anschauen. (nk)