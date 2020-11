Tiktok: Frau bekommt Selfie vom Freund – als sie DAS sieht, macht sie Schluss

Eine Frau macht das Versagen ihres Ex bei Tiktok öffentlich. (Symbolbild)

Bei der App Tiktok geht es eigentlich darum, lustige Clips von nachsynchronisierten Musikvideos hochzuladen.

Eigentlich. Denn eine Tiktok-Nutzerin hat die Plattform für einen ganz anderen Zweck genutzt. Sie zeigt dort Foto, das erst auf den zweiten Blick richtig fies erscheint – denn bloß ein winziges Detail entlarvt, dass ihr Freund sie mit einer anderen Frau betrügt!

Tiktok: Frau entlarvt Affäre ihres Partners – die Tiktok-Nutzer feiern sie dafür!

Zuvor waren sie und ihr jetziger Ex vier Jahre lang durch dick und dünn gegangen. Das dachte sie zumindest... Bis ihre Adleraugen auf besagtes Selfie blickten.

Darauf zu sehen: Der Untreue am Steuer seines Autos. Weil er die Aufnahme an einem sonnigen Tag gemacht hat, trägt er eine Sonnenbrille. Das Bild schickt er später unbedarft an seine Freundin.

Das ist das soziale Netzwerk Tiktok:

Das soziale Netzwerk aus China wird auch in Europa immer beliebter

Seit 2020 gehört sie zu den sich am schnellsten verbreitenden mobilen Apps der Welt

In dem Videoportal laden Nutzer Videos hoch, in denen sie Musikvideos synchronisieren

Das Unternehmen gilt als umstritten: Es gibt Bedenken hinsichtlich Daten- und Jugendschutz sowie Spionage und Zensur zugunsten der chinesischen Regierung

Tiktok ist ein soziales Netzwerk, auf dem Nutzer synchronisierte Musikclips hochladen – oder eben die Affäre des Ex-Freundes anprangern. Foto: imago images

Hätte er mal genauer hingesehen. Im Gegensatz zu ihm hat seine Freundin wahre Detektiv-Skills. Auf den ersten Blick bemerkt sie die Spiegelung in seiner Sonnebrille: Die langen Beine einer Beifahrerin!

Doch genügt das als Beweis für seine Untreue? Das haben sich auch ihre Tiktok-Kontakte gefragt. „Ich habe ihm das Foto zurückgeschickt und er meinte, ich sei verrückt“, berichtet die Betrogene auf der Plattform.

Doch sie ließ nicht locker. „Er meinte, es handele sich nur um eine Freundin und dass er ja wohl Freunde treffen dürfe.“ Klar darf er, findet auch seine Freundin.

Sie glaubt ihm allerdings kein Wort und nutzt stattdessen erneut ihre Spürnase. Bei Tiktok berichtet sie später, dass die intime Beziehung mit der langbeinigen Frau nicht sein einziger Fehltritt gewesen ist. Hier kannst du dich selbst von dem fiesen Betrug überzeugen >>>>

Wegen dieser Fotodetails konnten weitere Frauen ihren untreuen Partner überführen!

Die Frau will nun mit der Beziehung abschließen. Vielleicht trösten sie dabei die unzähligen Kommentare von Frauen, die über ähnliche Umwege von den Affären ihrer Partner Wind bekommen haben. „Bei meinem Ex war es eine Spiegelung im Fenster“, kommentiert eine Frau.

Eine andere schreibt: „Bei mir stammte das betreffende Foto auch aus dem Auto. Da lag ihre Geldbörse neben ihm auf dem Sitz...“ Bei so viel Mitgefühl schmerzt der Verlust doch gleich viel weniger! (vh)