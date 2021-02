Tiktok: Nach Tod einer Zehnjährigen! Italien verschärft Regeln – zieht Deutschland jetzt nach?

Jetzt sollen die Zügel angezogen werden!

Die Nachricht über eine Zehnjährige aus Italien, die vermutlich bei einer gefährlichen Mutprobe für Tiktok ums Leben gekommen ist, hat die Welt erschüttert. Das Mädchen stammt aus Sizilien, aus der Stadt Palermo. Jetzt hat Tiktok auf Druck der italienischen Behörden reagiert und neue Alterskontrollen und den Rauswurf von Nutzern unter 13 Jahren zugesagt.

Die Frage ist jetzt: Zieht Deutschland jetzt nach? Werden hierzulande Tiktok-Nutzer unter 13 Jahren auch ausgeschlossen?

Tiktok: Nach Tod einer Zehnjährigen! Italien verschärft Regeln

In Italien sieht die Lage aktuell so aus, dass die beliebte Plattform (Mutterkonzern ist ByteDance aus China) ab dem 9. Februar den Zugang für alle Nutzer blockieren und erst nach Eingabe der Geburtsdaten wieder freigen wolle, so die italienische Datenschutzbehörde Garante. Wer jünger als 13 Jahre sei, soll keinen Zugriff mehr auf das Nutzerkonto haben. Dabei gilt diese Altersgrenze bei Tiktok schon länger.

Gefährliche Challenges sorgen gerade bei jungen Tiktok-Usern für Gefahr. Foto: IMAGO / Xinhua

Jetzt würde man aber das Alter aktiver Tiktok-Nutzer verstärkt mit künstlicher Intelligenz kontrollieren. Durch eine Analyse der hochgeladenen Videos und durch das Verhalten im Netz könne man das ungefähre Alter erkennen. TikTok ist weltweit erfolgreich, wird von mehreren europäischen Datenschutzbehörden aber auch skeptisch beobachtet. Gegen die Plattform gibt es Zensur-Vorwürfe, da Inhalte mitunter im Interesse der chinesischen Regierung zensiert werden. So hat auch Donald Trump, Ex-US-Präsident, TikTok in den Vereinigten Staaten sogar verbieten wollen.

Das ist TikTok:

Videoportal für die Lippensynchronisation von Musikvideos und anderen kurzen Videoclips

2018 gehörte es zu den sich am schnellsten verbreitenden Apps überhaupt

Anfang Mai 2020 ist die App mehr als zwei Milliarden Mal heruntergeladen worden

Monatlich sind mehr als eine Milliarde Menschen aktiv

Gegen die Plattform gibt es Zensur-Vorwürfe, da Inhalte mitunter im Interesse der chinesischen Regierung zensiert werden

Zieht Deutschland bei Tiktok-Verschärfung nach?

Und in Deutschland? Auf DER WESTEN-Nachfrage hat der Bundesbeauftrage für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) mitgeteilt, dass es beim Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) eine Task-Force geben würde, die sich mit dem Thema Tiktok auseinandersetzen würde. Das Unternehmen selbst verspricht nach dem Todesfall in Italien Nachbesserungen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wollte Tiktok in den Vereinigten Staaten u.a. wegen Spionagegefahr sogar verbieten lassen. Foto: IMAGO / MediaPunch

Eine Sprecherin zu dieser Redaktion: „Wir alle sind tief bestürzt über diesen Vorfall. Wir haben deshalb sofort reagiert und einen neuen In-App-Melde-Button eingeführt, der es Usern ermöglicht, Accounts zu markieren, von dem sie glauben, dass er unter 13 Jahre alt sein könnte. Unser Team kann diese dann überprüfen und entfernen. Das werden wir jetzt weltweit ausrollen.“

Tiktok-Verantwortliche für Kindersicherheit: „Sicherheit der Menschen hat für uns oberste Priorität“

Die Sprecherin weist darauf hin, dass Tiktok grundsätzlich Eltern empfiehlt, eine aktive Rolle bei der Tiktok-Nutzung ihres Teenagers zu übernehmen. Zusätzlich enthalte die App eine Altersfreigabe bei der Anmeldung sowie eine Bewertungsmöglichkeit erst ab 12 Jahren im App Store, sodass Eltern die App auf dem Handy ihres Kindes blocken können.

Außerdem habe man weltweit alle registrierten Konten von Nutzen zwischen 13 und 15 Jahren per Voreinstellung auf „privat“ gesetzt. So können die Jugendlichen selbst entscheiden, wer ihnen folgen darf und wer nicht. Das gelte auch für die Kommentarfunktion – die könne man nur noch für Freunde oder für niemanden freischalten, nicht aber für alle.

Alexandra Evans, bei Tiktok Europa für Kindersicherheit zuständig, ergänzt: „Die Sicherheit der Menschen auf Tiktok hat für uns oberste Priorität. Es gibt keine Ziellinie, wenn es um den Schutz insbesondere unserer jüngeren Nutzer geht und unsere Arbeit in diesem wichtigen Bereich hört nicht auf. Deshalb investieren wir weiterhin in die Teams, Prozesse und Technologien, die dazu beitragen, dass unsere Community ein sicherer Raum für positiven, kreativen Ausdruck bleibt.“

Es bleibt zu hoffen, dass diese und kommenden Möglichkeiten dazu beitragen, dass sich Fälle wie in Italien niemals wieder wiederholen.

