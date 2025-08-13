Kommt TikTok-Trend-Produkt bald zu Aldi, Rewe und Co.? Experte warnt schon jetzt

Sie sehen aus wie Zitronen, Äpfel oder Mangos – sind aber in Wirklichkeit raffinierte Dessert-Kunstwerke: Die „Fruit Cakes“ des französischen Star-Pâtissiers Cédric Grolet begeistern Millionen in den sozialen Medien.

Mit filigranen Details, fruchtiger Mousse und knackiger Schokolade haben sie längst Kultstatus erreicht. Doch könnte der virale Hype auch in deutschen Supermärkten landen wie Aldi, Rewe & Co. landen? Möglich – ein Experte spricht jedoch prompt eine Warnung aus: Es geht ums Geld …

TikTok-Produkt bald bei Aldi, Rewe & Co.? Experte sieht es skeptisch

Ein Selbstläufer, dass die viralen TikTok-Produkte ins Regal von Aldi, Rewe & Co. kommen, ist das nicht, meint Marcus Schlich, stellvertretender Chefeinkäufer beim Online-Supermarkt knuspr.de, im Gespräch mit dieser Redaktion.

++ „Hat alles ruiniert“! Heftiger Preisanstieg bei zahlreichen Produkten von Aldi, Kaufland & Co.? ++

Ein Problem sieht er vor allem in der Haltbarkeit, denn „während Produkte wie die Dubai-Schokolade sich durch ihre kompakte Form und längere Haltbarkeit besser für den Massenmarkt eignen, sind die aufwendig produzierten Fruit Cakes deutlich komplexer in Herstellung, Transport und Lagerung.“

„Produkte bleiben im Premium-Segment“ – es könnte teuer werden

Vor allem die detailverliebte Gestaltung der Trompe-l’œil-Kuchen könnte die Produzenten von Rewe, Aldi & Co. vor logistische Herausforderungen stellen. Zwar wäre laut Schlich eine vereinfachte Version denkbar – etwa mit weniger filigranen Elementen und industriell angepasster Herstellung – doch auch dann würden die Preise vermutlich deutlich über dem Durchschnitt liegen.

Für ihn ist klar: „Solche Produkte bleiben eher im Premium-Segment und für ausgewählte Anbieter:innen geeignet – etwa Konditoreien oder Dessert-Shops, weniger für die klassische Supermarktlandschaft.“

Mehr News:

Ob und wann also ein Frucht-Dessert à la Grolet bei Rewe, Aldi & Co. landet, bleibt also weiterhin offen. Klar ist jedoch: Viele Kunden müsste würde es freuen – sie müssten dann nichts extra Urlaub in Frankreich machen. Was damit gemeint ist, erfährst du HIER.