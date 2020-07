TikTok: Achtung vor DIESEM unglaublichen und lebensgefährlichen Trend – „Ins Gehirn geschissen?“

Georg Doppler ist sauer – und zwar wie! Schuld daran ist ein Trend, der gerade auf der Kurzvideo-Plattform TikTok große Wellen schlägt.

Unter dem Hashtag „ScaringCowChallenge“ (Erschrecke-eine-Kuh-Challenge) posten meinst junge TikTok-Nutzer Videos von sich, wie sie auf einer Weide Kühe erschrecken. Für Zuschauer und Videomacher bloß ein harmloser Scherz. Doch Bauer Georg Doppler warnt auf Instagram jetzt deutlich vor dem neuen Trend. Denn der kann richtig gefährlich werden – lebensgefährlich.

TikTok: Lebensgefahr für ein paar Clicks

„Was kommt als nächstes? Gibt es überhaupt noch Grenzen? Darf denn jeder alles tun? Ohne Konsequenzen? Einfach weils grad cool ist und viele Likes bringt?“, fragt Doppler seine Zuschauer auf Instagram. Denn der neueste TikTok-Trend ist ihm einfach zuwider.

Das ist TikTok

Videoportal für die Lippensynchronisation von Musikvideos und anderen kurzen Videoclips

2018 gehörte es zu den sich am schnellsten verbreitenden Apps überhaupt

Anfang Mai 2020 ist die App mehr als zwei Milliarden Mal heruntergeladen worden

Monatlich sind mehr als eine Milliarde Menschen aktiv

Gegen die Plattform gibt es Zensur-Vorwürfe, da Inhalte mitunter im Interesse der chinesische Regierung zensiert werden

Unter #ScaringCowChallenge lassen sich inzwischen Hunderte Videos von Jugendlichen finden, die sich an Kühe heranschleichen oder begleitet von lauter Musik auf diese zutanzen. Den Tieren soll durch das Gebaren ein gehöriger Schreck eingejagt werden. Den Erstellern der Videos ist die Gefahr, in die sie sich begeben, offenbar gar nicht bewusst.

Doppler warnt deswegen mit eindeutigen Worten: „Das sind Viecher, die verteidigen ihr Revier, die haben einen Instinkt. Die rennen über euch drüber, so schnell könnt ihr gar nicht schauen.“ Nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die anderer Wanderer und natürlich der Tiere selbst, werde für ein paar Likes aufs Spiel gesetzt.

„Gehirnamputierte Vollpfosten auf TikTok“

Wie übel die Challenge ausgehen kann, haben dabei bereits einige Fälle gezeigt. So stürzten im Allgäu 13 Tiere in die Tiefe, nachdem sie von Wanderern erschreckt worden waren. Zwei Tiere kamen dabei ums Leben.

Wohl, weil er genau solche Fälle kennt, wählt Doppler seine deutlichen Worte. Er richtet sich an „gehirnamputierte Vollpfosten auf TikTok“ und fragt: „Sagt mal ehrlich: Haben sie euch eigentlich ins Gehirn geschissen?“

Sie sehen harmlos aus, doch in Panik können sie richtig gefährlich werden. Foto: imago images / Winfried Rothermel

Auch andere Nutzer können dem Trend so wirklich gar nichts abgewinnen. Sie schreiben:

„Wie bescheuert und gelangweilt muss man sein, um auf eine derart saublöde und gefährliche Idee zu kommen!?“

„Gutes Statement. Leider gibt es viel zu viele respektlose Menschen da draußen.“

„Unglaublich wie wenig Respekt und Verantwortung manche Menschen vor Tieren haben“

Lustig findet den Trend niemand. Denn wenn die sonst so ruhigen Tiere einmal in Bewegung sind, hält sie nichts so einfach auf. Konkret wird die Gefahr auch aus einem Text in der „Süddeutschen Zeitung“. Dort wird auf die Zahlen der Sozialversicherung für Landwirte verwiesen.

Demnach gab es im vergangenen Jahr insgesamt 7000 Verletzungen durch Kühe gegeben – und neun Todesfälle. Auch deswegen fordert Bauer Doppler: „Wir müssen alle wieder zurück zu mehr Eigenverantwortung und Hausverstand.“ (dav)