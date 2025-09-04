Schlimme Quälerei! Hund „Keks“ wird 42 Mal in den Kopf geschossen

Ein Mischling, der heute „Keks“ heißt, erlitt ein grausames Martyrium: In seinem Kopf steckten 42 Geschosse. Unglaublich, aber wahr – der Hund überlebte die Qualen. Das schockierende Röntgenbild ließ selbst erfahrene Tierschützer sprachlos zurück, als es in einer Tierarztpraxis in Bautzen (Sachsen) aufgenommen wurde.

Die grausame Wahrheit ist kaum zu fassen: Der Täter war Keks’ eigener Besitzer. Der Mann feuerte wiederholt auf den Hund. Am 18. März wurde der schwer verletzte Mischling eingefangen und in das Tierheim Bautzen/Bloaschütz gebracht. Dort erkannten die Mitarbeiter schnell, dass etwas nicht stimmte.

Unzählige Operationen für den Hund

Bei einer ersten Untersuchung bestätigten Röntgenaufnahmen den schockierenden Verdacht. „Beim Röntgen wurde dann klar, dass unzählige Male auf Keks geschossen wurde“, berichtet Maria Göpfert, stellvertretende Leiterin des Tierheims, gegenüber „Bild“. Göpfert nahm Keks später bei sich auf und gibt ihm nun ein neues Zuhause.

+++ Kunden von dm, Rossmann & Co.: Aufgepasst, dieses Gerücht ist „absoluter Quatsch“ +++

Drei Operationen waren notwendig, um die Projektile aus Keks’ Kopf zu entfernen. Die Diabolos steckten in Muskeln und Knochen. Doch selbst nach der dritten OP konnten nicht alle Geschosse entfernt werden, da es zu gefährlich war. Keks lebt jetzt mit einigen verbliebenen Projektilen, wird aber liebevoll gepflegt.

+++ Kundin schaut auf ihren Kassenbon und macht bizarre Entdeckung: „Echt jetzt Edeka?“ +++

Polizei stellte den Täter

Die Polizei konnte inzwischen den Täter ermitteln, wie „Bild“ berichtet. Nach einer Hausdurchsuchung wurde das Luftdruckgewehr sichergestellt, mit dem der Besitzer auf Keks geschossen hatte. „Der Mann wird sich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu verantworten haben“, bestätigten die Ermittler.

Trotz allem hat Keks sein Vertrauen in Menschen nicht verloren. Er kuschelt mit seiner neuen Besitzerin Maria Göpfert. Sie sagt bewundernd: „Dieser Hund ist ein Wunder. Er hat das Vertrauen in die Menschen nicht verloren, obwohl man ihm so Schreckliches angetan hat …“.

Mehr Themen:

Keks scheint in seinem neuen Zuhause endlich Glück zu finden. Es wirkt, als wolle der Mischling ein Leben voller Vertrauen nachholen, das ihm so lange verwehrt wurde.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.