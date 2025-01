Tierheim an Silvester abgebrannt – Mitarbeiter trauern um Tiere

Es ist der blanke Horror! Ein Tierheim ist ein Ort, wo sich erfahrene Tierpfleger um Vierbeiner in Not kümmern, die ausgesetzt oder anderweitig falsch behandelt wurden. Viele Fellnasen erlebten bereits in der Vergangenheit schlimme Schicksale, wurden teilweise misshandelt oder nicht mehr beachtet.

Was jetzt aber das Tierheim Freiburg erlebte, gleicht dem absoluten Tiefpunkt. Auf Facebook senden die Mitarbeiter einen Hilferuf nach ganz Deutschland aus. Eines ist klar: Das Tierheim und vor allem auch die vielen Tiere brauchen mehr Hilfe denn je!

Tierheim an Silvester abgebrannt

Auf dem Video spricht Tierheimleiter Marco Marsovszky, er blickt ernst in die Kamera und sagt: „Ein frohes neues Jahr kann ich Euch nur wünschen, dass es Euch nicht so ergeht wie uns im Tierheim. Wir haben in der Silvesternacht einen Brand gehabt, der tatsächlich Teile des Tierheims zerstört hat. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, wie es uns geht. Es ist immer noch unwirklich.“

Das Ausmaß des Brandes sei verheerend, wie Marsovszky erläutert: „Der gesamte Bürotrakt bis hin zur Hundeküche ist komplett abgebrannt, sodass leider auch die Igel, die wir behandelt haben sowie auch unsere Vögel in der kompletten Außenanlage leider verstorben sind. Das schockt uns sehr! Wir sind froh, dass unsere Katzen und Hunde nicht zu Schaden gekommen sind.“

Mitarbeiter trauern um Tiere

Die Ursache des Brandes sei noch unklar – genauso, wie jetzt der Alltag weitergehe und was der verheerende Schaden für das Tierheim bedeute. Man werde in den kommenden Wochen den Betrieb an die neuen Bedingungen anpassen müssen. „Ich danke Euch allen für Eure Wünsche. So nüchtern es klingt, aber das Einzige, was uns jetzt hilft, ist finanzielle Unterstützung. Das Futter und Medikamente sind uns komplett weggebrannt“, so der Tierheimleiter weiter.

Auch die Erreichbarkeit ist kaum noch möglich, sowohl die Computer als auch die Telefone sind zerstört. Spenden kann man über Paypal oder per Überweisung. Die Bankdaten sind auf der Webseite des Tierheims Freiburg aufgeführt. Es bleibt zu hoffen, dass es schon bald gute Neuigkeiten für Mitarbeiter und Tiere geben wird…