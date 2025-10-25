Virus-Angst trifft NRW-Tierheim – jetzt folgt die bittere Nachricht

Die Angst vor der Vogelgrippe wächst – und das längst nicht mehr nur im Osten Deutschlands. Nachdem das Virus H5N1 bereits tausende Wildvögel und Nutztiere in Brandenburg (teils tödlich) erwischt hat, erreicht die Seuche nun auch NRW.

Ein Tierheim in NRW hat jetzt drastische Maßnahmen ergriffen und nimmt vorerst keine Wildvögel mehr auf. Die Entscheidung sorgt schnell für hitzige Diskussionen.

Vogelgrippe in NRW: Erste Fälle sind publik

Die Vogelgrippe breitet sich derzeit rasant in Deutschland aus – und besonders im Osten zeigt die Seuche eine explosive Dynamik. In Brandenburg rechnen Experten mit bis zu 2.000 toten Wildvögeln, und mehrere Geflügelbetriebe mussten zehntausende Tiere töten, um die Ausbreitung zu stoppen. Jetzt sind auch erste Fälle in NRW aufgetreten: In Essen wurde das Virus H5N1 bei einer Kanadagans in Essen nachgewiesen (>> HIER gibts mehr Infos), inzwischen ist auch Duisburg betroffen (>> wir berichteten).

++ Thematisch passend: NRW-Tierheim muss 23 Hunde aus Ekel-Wohnung aufnehmen – kurz danach passiert es! ++

Laut Sprecher Christian Schreiner steht der Zoo Duisburg in engem Kontakt mit den Behörden. Panik sei jedoch nicht angebracht, da man auf mögliche Vogelgrippe-Fälle jährlich vorbereitet sei und schnell reagieren könne. In Rees musste ein Geflügelbetrieb bereits rund 19.000 Puten keulen – ein Zeichen dafür, wie ernst die Lage auch in NRW ist. Ein weiteres deutliches Signal, dass viele auf die schlimme Seuche reagieren, ist die Entscheidung eines Tierheims in NRW.

Nutzer diskutieren: Wut vs. Einsicht

So verkündet das Tierheim Bergheim auf Facebook, dass „aufgrund einer Anordnung des Veterinäramts derzeit keine Wildvögel“ aufgenommen werden dürfen. Natürlich reagieren auf diese Nachricht prompt zahlreiche Tier-Fans. So schreibt ein Nutzer: „Heißt egal, ob die Tiere ‚nur‘ verletzt sind oder tatsächlich an der Vogelgrippe erkrankt sind? Die armen dürfen endlich verrecken? Was bitte hat das mit Tierschutz zu tun? Ich fasse es gerade nicht mehr.“ Ein anderer versteht diesen Schritt und meint: „Besser Vorsicht als Nachsicht.“

Mehr News aus NRW:

Bleibt nur zu hoffen, dass die Vogelgrippe sich nicht noch weiter in NRW ausbreitet.