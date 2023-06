Tierheim in NRW nimmt Vierbeiner auf – dann nimmt das Drama seinen Lauf

Katzen-Drama in einem Tierheim in NRW. Eine erst zweieinhalb Jahre alte Katze wurde ins Tierheim Marl gebracht. Allerdings nicht allein: Die schwarz-weiß gemusterte Katze war trächtig.

Ab da nahm das Drama seinen Lauf. Eines der Kitten kam bereits tot zur Welt. Doch damit nicht genug: Die Geburt der restlichen Jung-Katzen entwickelte sich dramatisch, es gab Komplikationen.

Katzen-Drama in Tierheim NRW

Die junge Katze namens Tina musste operiert, ein Not-Kaiserschnitt durchgeführt werden. „Dabei gab es Komplikationen, ihr Atem setzte aus und ihr Herz ist kurz stehen geblieben – sie hatte mit dem Leben zu kämpfen“, erzählt die Tierheim-Pflegerin in der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“. Weiter berichtete sie: „Die Ärzte mussten sie reanimieren“.

Die junge Katze überlebte die Not-OP, ihre Kitten allerdings konnten nicht gerettet werden. „Tina steht noch unter Schock“, teilt der WDR auf Facebook mit. Der Verlust ihrer Jungen habe sie schwer traumatisiert. „Sie lag eigentlich nur noch in ihrer Höhle drin, hat sich zurückgezogen, hatte keine Lebenslust mehr“, so die Tierpflegerin. Doch Tina kämpfte sich ins Leben zurück.

Tierheim sucht neues Zuhause für Tina

Auch habe der Sauerstoffmangel während der OP zu Schäden in ihrem Gehirn geführt. Seitdem muss es Tina langsam angehen lassen, ist allerdings laut Tierheim „körperlich topfit“. Deshalb sucht das Tierheim jetzt nach einem neuen Zuhause für das kleine Sorgenkind. Die Katze brauche jetzt „einen Lichtblick“.

Das Tierheim Marl schreibt dazu: „Eine sensible Katze wie Tina braucht jetzt Menschen mit viel Einfühlungsvermögen, die sie auf ihrem Weg zurück ins Leben liebevoll begleiten!“ Die junge Vierbeinerin sei sehr schüchtern, doch Leckerchen würden helfen, Vertrauen aufzubauen. Das Wunschzuhause für das Sorgenkind: „Als Einzelkatze ohne Freigang“, so das Tierheim.

Tierheim: „Sieht diesen tragischen Verlust so sehr“

Tierfreunde zeigen sich bestürzt unter dem Facebook-Beitrag. So schreibt eine Nutzerin: „Du arme kleine Maus, man sieht ihr diesen tragischen Verlust so sehr an“. Eine andere: „Die Augen so traurig. Wünsche Tina von ganzem Herzen eine liebevolle Familie mit ganz viel Liebe.“

Auch andere Tierfreunde drücken ihre Daumen, dass die zweieinhalb Jahre alte Katze bald ein geeignetes Zuhause findet. So betont eine Nutzerin: „Mein Gott, die arme Maus. Ich habe von ganzem Herzen für dich geteilt für ein liebevolles zu Hause.“