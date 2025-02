Tierheim in NRW: Tiere auf Schulhof ausgesetzt – Blick auf die Krallen entsetzt Pfleger

In Tierheimen in NRW kommt es immer wieder zu tragischen Schicksalsschlägen. Erst kürzlich wurde aus mysteriösen Gründen eine ganze Tierfamilie abgegeben. Jetzt folgt der nächste Schock.

In einem Facebook-Post berichtet das Tierheim Düsseldorf von einem entsetzlichen Fund: Drei Tiere wurden auf einem Schulhof ausgesetzt.

Tierheim in NRW: Diese Tiere erleiden schweren Schicksalsschlag

„Gestern Mittag wurden diese 3 weiblichen Meerschweinchen in unsere Obhut übergeben“, heißt es in einem Post von Donnerstag (13. Februar). Der Hausmeister fand die Tiere in einer Transportbox und brachte sie in das Tierheim.

Er erklärte dem Tierheim in NRW, dass dieser Fund kein Einzelfall sei. Mindestens genauso traurig wie diese Tatsache ist auch die Verfassung der Tiere.

Pfleger entsetzt von Gesundheitszustand

„Die drei Weibchen wurden in der Vergangenheit sehr vernachlässigt, wie die Fotos der Krallen beweisen. Auch haben alle drei Haarlinge“, heißt es in dem Post des NRW-Tierheims. Haarlinge sind kleine, parasitäre Insekten.

Sie ernähren sich von den Hautschuppen ihres Wirts und können nach Angaben des „Zooplus“-Magazins unter anderem zu starkem Juckreiz, Haarausfall und blutigen Hautverletzungen führen.

NRW-Tierheim: Pfleger machen klare Ansage

Ob die Tiere weitere gesundheitliche Probleme haben, sollen Ergebnisse einer Untersuchung zeigen. Die Pfleger des Tierheims in NRW kommen aber schon jetzt zu einem klaren Entschluss.

„Wir haben kein Verständnis für diesen verantwortungslosen Umgang mit Lebewesen und für die Art der feigen ‚Entsorgung'“, schreiben die Mitarbeiter in dem Post.