Tierheim in NRW vermittelt ungewöhnliche Katze – zwei Jahre später folgt die traurige Wende

Das Tierheim in Bergheim in NRW gibt es bereits seit Jahren. Viele Hunde und Katzen haben hier ihr Zuhause gefunden – leider. Andere Tiere wiederum hatten das Glück, von diesem Tierheim in NRW in ein glückliches Zuhause gezogen zu sein.

So auch Levin. Der schwarze Kater mit weißen Flecken wurde von seinen neuen Besitzern liebevoll zu Hause aufgenommen. Das ist zwei Jahre her. Dann wendete sich das Blatt für Kater Levin mit einem Schlag.

Tierheim in NRW: Ärger wegen zu langer Schnurrhaare?

„Wir wissen nicht, warum der arme Levin immer Ärger mit den Nachbarskatzen hatte, vielleicht waren sie neidisch auf seinen einzigartigen Schnurrbart?“, fragt sich das Tierheim in NRW in einem Post auf Facebook. „Eigentlich ist das gar nicht lustig, denn sie machten ihm das Leben dermaßen schwer, dass er nicht nur immer wieder mit Blessuren nach Hause kam.“ Kater Levin entwickelte zudem eine stressbedingte chronische Blasenproblematik. Doch es sollte noch viel schlimmer kommen.

Seine Besitzer kümmerten sich um das Wohl des Katers, brachten ihn laut Aussagen des Tierheims Bergheim etliche Male zum Tierarzt. Doch dieser konnte ihnen und Levin nicht helfen. Der Kater stand permanent unter Stress, was seine Situation keineswegs besser machte.

Kater Levin musste nach nur zwei Jahren zurück in ein Tierheim in NRW ziehen.

Der Versuch, den Kater zu einer Wohnungskatze umzugewöhnen, scheiterte. Und so kam es, dass Levin nach nur zwei Jahren erneut in das Tierheim in NRW zog. „Jetzt sitzt der arme Kerl in der Quarantänestation, bekommt Spezialfutter und Medikamente und wir hoffen, ihm mit weiteren Untersuchungen schnell helfen zu können.“

Nach einer ersten Versorgung des Katers soll dann erneut ein – im besten Fall – Für-immer-Zuhause für den Kater mit den langen Schnurrhaaren gefunden werden. „Bitte drückt Levin ganz fest die Daumen, er ist so ein lieber Kater, der es mehr als verdient hat, endlich glücklich zu sein“, schreibt das Tierheim Bergheim abschließend.