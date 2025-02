Tierheim nimmt Hund auf – am nächsten Morgen fallen die Mitarbeiter vom Glauben ab

Als die Mitarbeiter eines Tierheims diesen Hund aufnahmen, ahnten sie noch nicht, was sie am nächsten Morgen erwarten würde. Husky „Titan“ sorgte nämlich für eine riesige Sprachlosigkeit – bei allen Angestellten.

Aber von Anfang an: Am Tag zuvor war Titan im Tierheim abgegeben worden – und zwar kurz vor knapp. Erst eine Stunde vor Feierabend nahmen die Mitarbeiter den Hund auf – und ahnten nicht, auf was sie sich da einlassen würden.

Hund sorgt für Chaos im Tierheim

Als die Mitarbeiter des Colbert County Animal Shelters in Tuscumbia in den Vereinigten Staaten nämlich am nächsten Morgen zur Arbeit zurückkehren wollten, erlebten sie ihr Blaues Wunder. Der Neuzugang Titan hatte nämlich nicht nur sich selbst, sondern auch zwei weitere Hunde aus ihren Zwingern befreit – und anschließend ein riesiges Chaos hinterlassen.

Gegenüber „The Dodo“ berichtet Charles Corey Speegle von dem Chaos, das der Hund im Tierheim anrichtete: „Er saß an der Tür und wartete darauf, uns zu zeigen, wie gut er ist“. Außerdem zerstörte Titan „den Bürocomputer, riss die Jalousien herunter, pinkelte auf den Papierkram, räumte alle Theken ab, zerkaute Müll und Papierkram usw,“, so Speegle.

Beitrag führt zur Adoption

Die riesige „Party“, die der Hund im Tierheim veranstaltete, hatte jedoch eine gute Sache – zumindest für Titan. Denn kurz nachdem der Colbert County Animal Shelter Fotos von seinem Werk auf Facebook gepostet hatten, meldete sich prompt ein Tierfreund, der den Hund gerne adoptieren wollte.

Titans neues Herrchen, Christopher Davis, habe sich sofort in den Hund verliebt, als er die Fotos des Tierheims sah. „Wer hätte gedacht, dass ein so süßes und flauschiges kleines Tier viel Chaos anrichten kann“, freut er sich.