Tierheim in NRW: Pfleger öffnen Wohnungstür und halten es kaum aus – „Eindrücke, die keiner so schnell vergessen wird“

Diese Geschichte rührt die Herzen aller Tierliebhaber. In einem Facebook-Post teilt das Tierheim Köln-Dellbrück eine wirklich schreckliche und herzzerreißende Geschichte. Das traurige Schicksal von 25 Katzen schockiert die Mitarbeiter des Tierheims und viele User.

In einer Wesselinger Wohnung wurden kürzlich 25 Katzen in einem furchtbaren Zustand gefunden. Ein erschreckendes Beispiel für Tiermisshandlung und Verwahrlosung das niemand so schnell vergessen wird.

Tierheim in NRW ist zu tiefst schockiert

Der Facebook-Post des Tierheims Köln-Dellbrück erinnert uns daran, wie wertvoll jedes einzelne Leben ist. Egal ob Tier oder Mensch. Die Freiheit ist dennoch leider nicht für alle selbstverständlich. Die armen Katzen, die in der verwahrlosten Wohnung aufgefunden wurden, mussten unter schrecklichen Bedingungen leben. Sie hausten zwischen Dreck und Müll und hatten nicht einmal eine Toilette.

Sie wurden verlassen und traumatisiert aufgefunden. Die Mitarbeiter des Tierheims betonen wie schrecklich dieser Anblick gewesen sein muss: „Eindrücke, die keiner so schnell vergessen wird.“.

Als die Ämter schließlich einschreiten mussten, war von der Besitzerin, die nach einer Räumungsklage verschwunden war, keine Spur zu finden. Ein weiterer trauriger Beweis dafür, dass diese Katzen ihrem Schicksal überlassen waren. Doch zum Glück gab es ein Licht am Ende des Tunnels, als die liebevollen Mitarbeiter des Tierheims Bergheim zusammen mit den Ämtern die verängstigten Katzen retteten.

Tiere traumatisiert aufgefunden

Als die Mitarbeiter des Tierheims in Köln-Dellbrück die Katzen auffanden, hatten sich viele von ihnen bereits im Müll versteckt. Drei von ihnen hatten sogar Zuflucht in einem Küchenschrank gesucht. Diese Bilder werden wohl niemanden kalt lassen. Acht der armen Katzen wurden von den tapferen Rettern im Tierheim aufgenommen, in der Hoffnung, dass sie bald wieder Vertrauen fassen können.

In dieser tragischen Geschichte wird gezeigt, wie wichtig es ist, sich stehts um seine tierischen Mitarbeiter zu kümmern und ihnen die Liebe und Geborgenheit schenken die sie verdienen. Auch in der Kommentarspalte brechen Mitleid und Entsetzen aus: „Ein Blick in die Augen lässt erahnen, was sie durchgemacht haben. Ich wünsche den Katzen, aber auch der ehemaligen Besitzerin, das sie eine bessere Zukunft haben werden“, „Einfach nur traurig“.

Wir drücken die Daumen, dass sich die Fellnasen von ihrem Schicksal gut erholen können und in der Zukunft ein neues Zuhause finden, wo sich gut um sie gekümmert wird. Es ist immer wieder wichtig, sich für diejenigen einzusetzen, die keine Stimme haben.