Tiergarten Nürnberg tötet 12 Paviane – doch dabei bleibt es wohl nicht

Der Tiergarten Nürnberg tötete aus Platzmangel zwölf Paviane und erntete heftige Kritik. Der Direktor hat die Tötung der Tiere allerdings verteidigt. Es sei immer klar gewesen, dass es darauf hinausläuft, sagte Dag Encke. Er rechne damit, dass weitere Tötungen auch anderer Tiere folgen werden.

Bei den Kronenmakis, den Lemuren und den Gorillas könnte es bald ebenfalls eng werden, wie Dag Encke der „Nürnberger Zeitung“ und den „Nürnberger Nachrichten“ sagte. Doch einen Gorilla zu töten, würde Encke nicht über sich bringen können. „Wir würden das emotional nicht schaffen – auch wenn das unprofessionell und inkonsequent ist.“ Doch warum dann die Tötung anderer Tiere im Tiergarten Nürnberg?

Sterben bald weitere Tiere im Tiergarten Nürnberg?

Direktor Dag Encke verteidigte die Tötung von zwölf Pavianen im Tiergarten Nürnberg aus Platzgründen. Laut ihm war schon lange klar, dass es dazu kommen würde. Er nannte die hohe Fortpflanzungsrate, begrenzte Möglichkeiten der Geburtenkontrolle und fehlende Abnehmer für die Tiere als Gründe.

Auswilderung sei ebenfalls keine realistische Option gewesen. Das Pavian-Gehege war nach Angaben des Tiergarten Nürnberg seit geraumer Zeit überfüllt, wodurch eine artgerechte Haltung nicht mehr gewährleistet werden konnte. Auch frühere Versuche, durch Verhütungsmaßnahmen die Anzahl der Tiere zu regulieren, hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Direktor erhält Morddrohungen

Tierschützer zeigten sich entsetzt über die Tötung der Paviane. Dag Encke wurde mit Morddrohungen konfrontiert, während die Staatsanwaltschaft nach über 350 eingegangenen Anzeigen Ermittlungen aufnehmen musste. „Ich hoffe, dass ein Verfahren gar nicht erst eröffnet wird“, sagte Encke. Dennoch erklärte er: „Sonst, glaube ich, kann ich naturwissenschaftlich beweisen, dass die Tötung notwendig war.“

Für Encke liegt das langfristige Problem im grundlegenden Konzept von Zoos. „Wir haben selten etwas so bis zum Ende durchdacht, ich finde den Fehler in der Logik nicht – außer, die Menschen würden sich dazu entscheiden, dass sie Zoos in dieser Form gar nicht mehr wollen. Das wäre dann eben so.“ (mit Material der DPA)

