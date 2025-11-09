Tierärztin packt aus: DIESE Behandlung bei deinem Hund bringt gar nichts

Wenn es um die Gesundheit des geliebten Hundes geht, ist den Besitzern oft jedes Mittel recht – und das kann schnell richtig teuer werden. Doch sind alle Behandlungen wirklich sinnvoll? Auf Instagram klärt eine Tierärztin auf, welche Behandlungen eigentlich unnötig sind und ohne schlechtes Gefühl weggelassen werden können.

Auf ihrer Instagram-Seite klärt die Tierärztin Daniela Diepold Hundebesitzer auf und gibt wertvolle Tipps, damit der geliebte Vierbeiner gesund bleibt. Da sie selbst eine Fellnase zu Hause hat, kann sie sich gut in die Ängste anderer Hundebesitzer hineinversetzen. In ihrem neuesten Beitrag zeigt sie, welche Behandlungen beim Tierarzt tatsächlich nur Trends sind und dem Hund nur wenig helfen.

Tierärztin rät von Allergietests ab

Diepold empfiehlt beispielsweise, die Bluttests zur Diagnose von Futtermittelallergien bzw. Unverträglichkeiten besser zu vermeiden. Bei dieser Behandlung werden die Antikörper des Hundes gegen bestimmte Futtermittelbestandteile gemessen. Diese Tests bieten jedoch häufig eine schlechte Sensitivität und Spezifität. Oft führen die Tests zu keinem klaren Ergebnis oder, wie es auch in den Kommentaren geschildert wird, der Hund scheint plötzlich auf alles allergisch zu sein. Stattdessen rät Diepold zu einer Eliminationsdiät. Dabei handelt es sich um eine Diät, bei der bestimmte Lebensmittel für kurze Zeit ausgeschlossen werden, um die Ursache der Allergie zu finden.

Wer als Hundebesitzer Geld sparen möchte, kann außerdem auf die teure Goldakupunktur verzichten. Dabei handelt es sich, wie Diepold erklärt, um „eine invasive Form der Akupunktur, bei der Goldstücke unter die Haut oder in die Nähe von Gelenken implantiert werden“. Diese Behandlung soll angeblich schmerzlindernd wirken, wenn die Vierbeiner zum Beispiel unter Arthrose leiden.

Hunde mit Gelenkproblemen wird Physiotherapie geraten

Studien haben jedoch gezeigt, dass der Effekt der Goldakupunktur kaum über den Placebo-Effekt hinausreicht. Diepold empfiehlt daher, dass man auf die teure Behandlung verzichtet und stattdessen eine Physiotherapie mit dem Hund beginnt. Durch diese werden in der Regel bessere Ergebnisse erreicht.

Auch die Haaranalysen und Bioresonanztests halten nicht ganz ein, was sie versprechen. Ursprünglich wurden solche Tests als Methode beworben, um unter anderem Allergien zu ermitteln. Doch wie Diepold erklärt, können Haare aus medizinischer Perspektive keine zuverlässige Information über den Nährstoffstatus eines Hundes liefern. Daher rät sie davon ab, Geld für diese Behandlungen auszugeben.

Während Diepold in den Kommentaren viel Lob und Dankbarkeit für ihre Ratschläge erhält, gibt es auch Instagram-Nutzer, die ihr widersprechen. Einige Tierbesitzer berichten, dass sie bereits gute Erfahrungen mit den von ihr kritisierten Behandlungen gemacht haben. Die Tierärztin warnt jedoch, dass gerade „in so einem emotionalen Feld wie der Hundebranche“ oft unnötige und kostspielige Behandlungen angeboten werden.