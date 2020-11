Thermomix: Vorwerk teilt ein Rezept – doch die Reaktionen fallen nicht wie erwartet aus

Vorwerk hat Sankt Martin zum Anlass genommen, um ein Rezept für seinen Thermomix zu teilen. Doch einige Facebook-User reagierten anders, als erwartet.

Zahlreiche Facebook-Nutzer reagierten seit Mittwoch auf den Beitrag. Sie waren praktisch alle im Recht.

Thermomix: Sankt-Martins-Rezept von Vorwerk führt zur Diskussion

Eigentlich wären am Mittwoch viele Menschen auf den Straßen unterwegs gewesen, um an den Sankt-Martins-Umzügen teilzunehmen. Dieses Jahr musste die Feier wegen Corona entfallen, wobei manche dennoch ihre Fenster schmückten und Sankt-Martins-Lieder sangen. Um für mehr Sankt-Martins-Stimmung zu sorgen, präsentierte Thermomix am Mittwoch ein Sankt-Martins-Rezept.

+++ Thermomix: Kundin bestellt Zubehör im Online-Shop – als sie ihr Paket erhält, kann sie nur verwundert den Kopf schütteln +++

„Wir wünschen euch einen schönen St. Martinstag!“, schreibt Thermomix auf Facebook. Dazu veröffentlichte der Küchenmaschinen-Hersteller ein Hefegebäckmann-Rezept und fragt: „Wie nennt ihr diese Männchen? Stutenkerle oder doch Weckmänner?“

Daraufhin kam es zu einer Diskussion unter zahlreichen Facebook-Nutzern. Sie schreiben zum Beispiel:

„Heute die Weckmänner nach diesem Rezept gebacken - lecker.“

„Bei meiner Mutter waren das immer Dimbedei.“

„Im Ruhrgebiet Stutenkerl. Es fehlt noch die Pfeife.“

„Bei uns heißen sie Weckmänner.“

„Weggemann.“

„Weckmännchen.“

-----------------------

Mehr News:

Thermomix: Kundin nach Update mit den Nerven am Ende – „Es ist eine Unverschämheit“

Vorwerk: Kundin beschwert sich über Saugroboter – dann wird alles nur noch schlimmer

Vorwerk: Kunde kauft sich teuren Staubsauger – doch er wird bitter enttäuscht: „Was stellen Sie eigentlich für einen Mist her?“

-----------------------

Thermomix-Rezept von Vorwerk: Unterschiedliche Bezeichnung je nach Region

Die Diskussion könnte weitergeführt werden, denn tatsächlich gibt es reichlich Bezeichnungen für den Hefegebäckmann: Weckmann, Stutenkerl, Stutenmann, Krampus, Grittibänz, Klausenmann, Dambedei. Dabei sind die Bezeichnungen regionsabhängig.

In Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein heißt es Stutenkerl. Vor allem entlang des Rheins, aber auch weiter östlich wird er Weck(en)mann genannt.

In Süddeutschland kommt oft die Bezeichnung Hefekerl vor, in Bayern heißt er häufig auch Krampus. Pfefferkuchenmann/Lebkuchenmann treten vor allem in Ostdeutschland auf. In der Gegend um Karlsruhe heißt er wiederum Dambedei. Damit hatte wohl jeder in der Diskussion auf seine Weise recht.

Vorwerk: Kunde kauft sich teuren Staubsauger – doch er wird bitter enttäuscht: „Was stellen Sie eigentlich für einen Mist her?“

Ein Mann hatte sich einen Staubsauger von Vorwerk gekauft. Deren Preise reichen dem Online-Shop zufolge teilweise bis knapp unter 1.000 Euro. Doch wenn man den Schilderungen des Kunden glaubt, dann hat sich der kostspielige Kauf für ihn eher nicht gelohnt. >>> Hier gehts lang