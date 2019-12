Thermomix: Vorwerk verlegt Produktion – Kunden rasten aus: „Bekomme einen Hals!“

Die Thermomix von Vorwerk ist aus vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Das Gerät kann mit ein paar Einstellungen eigenständig schneiden, kochen und garen. Etwa 1.500 Euro kostet ein Thermomix – alles made in Germany. Doch damit ist jetzt Schluss. Und das trifft die Kunden sehr hart. Sie sind von Thermomix-Hersteller Vorwerk extrem enttäuscht.

Thermomix: Produktion gestoppt

Das Multifunktions-Küchengerät Thermomix wurde bisher in Wuppertal im Bergischen Land produziert. Dort hat der Hersteller seinen Hauptsitz. Ende dieses Jahres wird die Produktion in Deutschland gestoppt. Zukünftig soll nur noch in Asien und Frankreich hergestellt werden. Ein weiterer herber Schlag:

200 der 2500 Stellen in Verwaltung und Produktion werden abgebaut.

Das neueste Modell des Thermomix heißt TM6. Es hat unter anderem einen größeren Bildschirm. Foto: Vorwerk

Das verärgert Thermomix-Kunden. Sie wollen weiterhin ihr deutsches Produkt kaufen. Ein Nutzer schreibt auf der Thermomix-Facebookseite: „Habe heute gelesen, dass Thermomix in Deutschland seine Produktion aufgibt und diesen künftig billig in China herstellen lässt. Traurig, wieder Entlassungen in Deutschland. Für mich ein Grund mehr, keine der überteuerten Geräte dieser Firma zu kaufen.“

Thermomix Deutschland antwortet: „Gerne schaffen wir etwas Klarheit: Mithilfe unseres weltweiten Produktionsverbundes (Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich und China) sind wir in der Lage, die Produktion abhängig von der regionalen Nachfrage zu allokieren.“ Weiter schreibt Vorwerk, dass der Hauptproduktionsstanddort in Frankreich sei. Thermomix geht somit überhaupt nicht auf die Enttäuschung des Kunden ein. Warum nicht mehr in Wuppertal produziert wird, erfährt er nicht.

Auch ein anderer Nutzer kann die Änderung nicht verstehen. Er schreibt: „Thermomix wird nicht mehr in Deutschland produziert? Ich wollte einen zu Weihnachten kaufen, aber ein Gerät aus Frankreich oder China, NEIN DANKE!“

Das ist der Thermomix von Vorwerk:

1961 brachte das Unternehmen Vorwerk aus Wuppertal das erste Universalküchengerät auf den Markt

Das erste Modell trug den Namen VKM5 - und hatte sieben Funktionen

Der Heizmixer VM 2000 von 1971 gilt als erster richtiger Thermomix

Das Gerät wurde zunächst nur in Frankreich vertrieben, da dort gebundene Suppen sehr beliebt sind

Erstmals unter dem Namen Thermomix brachte Vorwerk 1980 das Model TM3000 auf den Markt

Seitdem stellt Vorwerk regelmäßig neue Modelle des Verkaufsschlagers vor

Zuletzt wurde der TM6 präsentiert

Thermomix-Kunde sauer: „Bekomme ich einen Hals!“

Thermomix klärt auf: „Er wird nicht aus China eingeflogen oder eingeschifft, falls du das denkst. Kunden im asiatischen Markt erhalten aber in Zukunft ein Gerät, das 'vor Ort' produziert wird.“ Somit erhalten Menschen aus China also ein regionales Produkt. Die deutschen Kunden, die in dem Land leben, wo der Thermomix erfunden wurde, gucken aber in die Röhre. Sie müssen sich mit importierten Küchengeräten zufriedengeben.

Das verärgert den Mann aber: „Vorwerk ist ein deutsches Unternehmen, mit diesem Namen verbindet man seit Jahrzehnten deutsche Qualität und eben auch deutsche Arbeitsplätze. Lese ich Frankreich oder China, bekomme ich einen Hals! Muss nicht sein für eine Marke, die offensichtlich in Deutschland entwickelt wurde.“

Ein kleiner Trost für alle Thermomix-Fans: Der Motor und das Mixmesser sollen weiterhin in Deutschland produziert werden.