Warnung an Thermomix-Kunden – DIESER Fehler kann dich dein Konto kosten

Plötzlich erhalten viele Thermomix-Nutzer eine E-Mail: „Dein Thermomix-Rezeptwelt-Konto wird bald gelöscht!“ Die Nachricht wirkt wie Spam, ist jedoch echt. Die Rezeptwelt, jahrelang ein Treffpunkt für Rezepte, verlangt nun Aktivität.

Vorwerk erklärt: „Wir informieren aktuell inaktive Nutzer des Forums Rezeptwelt.de per E-Mail. Inaktive Konten werden nach zwei Jahren gelöscht.“

Warum Thermomix-Konten jetzt gelöscht werden

Laut Vorwerk folgt die Löschung den gesetzlichen Vorgaben zur Datensparsamkeit. Hinterlegte Daten wie Rezepte, Bilder oder Kommentare von inaktiven Nutzern verbrauchen Speicherplatz, der Geld kostet. Betroffen sind Nutzer, die seit zwei Jahren keinen Login vorgenommen haben. Ein erneuter Login innerhalb von 14 Tagen sichert das Konto.

Auch auf Cookidoo gespeicherte Thermomix-Rezepte bleiben bestehen, denn Cookidoo ist ein eigener Dienst. Hier kann man weiterhin Rezepte erstellen, anpassen und auf kompatible Modelle übertragen. Nur die separate Plattform Rezeptwelt ist von den Löschungen betroffen.

Ähnliche Maßnahmen bei anderen Plattformen

Nicht nur Thermomix-Nutzer sind betroffen. Auch Google, Netflix oder Spotify löschen inaktive Konten nach zwei Jahren. Dieselben Regeln gelten oft bei sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok. Bei laufenden Abos endet die Speicherung nach Kündigung schnell. Ziel ist es, Karteileichen zu vermeiden und Speicherplatz effizient zu nutzen, wie „Bild.de“ erklärt.

Erinnerungsmails sorgen jedoch für Unsicherheit, da Betrüger oft ähnliche Nachrichten verschicken. Vorwerk rät: „Bei Lösch-Mails bitte aus Sicherheitsgründen immer die Website direkt im Browser aufrufen. Nicht auf Links klicken!“ Besonders bei Zahlungsaufforderungen oder Weiterleitungen auf unbekannte Seiten sollte man vorsichtig sein.

Wer sein Thermomix-Konto behalten möchte, sollte sich einfach einloggen. Andernfalls wird das Konto nach Ablauf der Frist automatisch gelöscht. Nutzer, die den Dienst nicht mehr benötigen, können die Mail ignorieren. Fazit: Ein kurzer Login genügt, um den Zugang und die gespeicherten Rezepte weiterhin zu nutzen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.