Thermomix: Hausfrau möchte kochen – sie ahnt nicht, dass etwas Furchtbares passieren wird

Eigentlich wollte sich eine Frau aus Frankreich nur etwas mit ihrem Thermomix kochen. Doch dann geschah etwas Furchtbares.

Ihr Thermomix explodierte plötzlich. Das hatte für die Frau sehr schmerzhafte Folgen.

Der Vorfall ereignete sich im April 2021. Eine Rentnerin in der französischen Stadt Frejus wollte eigentlich nur eine Tomaten-Coulis mit ihrem Thermomix zubereiten und hielt sich dabei laut eigener Aussage streng an das Rezept. Doch das Ganze endete in einem Fiasko.

---------------

Das ist Thermomix:

Der Thermomix wird von der Firma Vorwerk hergestellt

Diese hat ihren Sitz in Wuppertal (NRW)

Der Thermomix ist eine Küchenmaschine mit allerlei Funktionen

Er kann kochen, zerkleinern, mixen oder auch erwärmen

Der allererste Thermomix erschien im Jahr 1971

---------------

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, wollte die 64-jährige Frau nachgucken, da der Deckel ihres Küchenhelfers plötzlich anfing zu klappern. Doch dann explodierte der Thermomix urplötzlich.

Thermomix explodiert plötzlich

Die arme Frau bekam den heißen Inhalt des Thermomix ins Gesicht. „Wie ein Geysir“, beschreibt die 64-Jährige den schlimmen Moment. Nach dem Schock riss sie sich ihre Brille vom Gesicht und und hielt ihren Kopf unter kaltes Wasser.

Eine Nachbarin brachte die 64-Jährige später in ein Krankenhaus. Dort wurden bei der Rentnerin Verbrennungen zweiten Grades diagnostiziert. Etwa drei Wochen habe sie eine Kopfbandage tragen müssen, so das Opfer.

Thermomix explodiert: SO hat Vorwerk auf den Unfall reagiert

Nach dem Vorfall habe Vorwerk sich bei ihr entschuldigt und ihr außerdem eine Entschädigung von 670 Euro gezahlt. Das war der Rentnerin aber nicht genug. Sie nahm sich einen Anwalt und wollte, dass andere Kunden gewarnt werden.

"Le bouchon m’a explosé au visage": une Varoise brûlée à son tour par son Thermomix https://t.co/pZxUP196Ba pic.twitter.com/iDhURcnXYK — Nice-Matin (@Nice_Matin) September 24, 2021

Dieses sei laut Vorwerk aber bereits geschehen. „Alle Thermomix-Modelle – auch das ehemalige Modell TM31 – sind absolut sicher, wenn sie entsprechend der Gebrauchsanweisung und dem Benutzerhandbuch verwendet werden“, so Vorwerk gegenüber der „Berliner Morgenpost“. Allerdings sei 2014 beim Qualitätsmanagement aufgefallen, dass bei dem TM31 (den auch die Französin benutzte) ein Dichtungsring im Deckel nicht einwandfrei funktionierte. Deswegen habe Vorwerk einen Warnhinweis veröffentlicht, die entsprechenden Kunden angeschrieben und den Ring kostenlos ausgetauscht.

Ob die Frau die Warnung nicht erhielt oder diese ignorierte ist unklar. Die Rentnerin hat aber so oder so genug von dem Thermomix. Mittlerweile habe sie ihren ganz tief im Schrank verstaut.

