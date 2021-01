Thermomix: Vorwerk weist auf Fitness-Rechner hin – Kundin wird wütend: „Völliger Quatsch“

Der Thermomix hat nun auch eine Fitness-Rechner-Funktion – das kommt nicht bei allen gut an. (Symbolfoto)

Thermomix-Hersteller Vorwerk will seinen Kunden mit einem besonderen Fitnessrechner helfen, sich einen gesünderen Lebensstil anzueignen.

Doch das kommt bei einer Kundin gar nicht gut an. Sie äußert harsche Kritik am Thermomix.

Thermomix: Dieses Detail regt eine Kundin auf

Frei nach dem Motto „Fit mit Thermomix“ können die Hobbyköche mit dem Rechner ihren persönlichen Energiebedarf und den Body-Mass-Index (BMI) berechnen. Das Ergebnis soll ihnen als Wegweiser dienen, ob es ratsam sein könnte, das Gewicht zu reduzieren, zu erhöhen oder zu halten.

Passend zu den Werten dazu gibt's auf der „Fit mit Thermomix-Bodycheck“-Seite Aktivpläne und Rezeptideen, um eben dieses Ziel umzusetzen. Während Letzteres gut bei den Kunden ankommt, bereitet eine andere Sache einer Frau Kopfzerbrechen.

------------------------

Das ist Thermomix:

Der Thermomix wird von der Firma Vorwerk hergestellt, diese hat ihren Sitz in Wuppertal (NRW)

Der Thermomix ist eine Küchenmaschine mit allerlei Funktionen: Er kann kochen, zerkleinern, mixen oder auch erwärmen

Insgesamt hat das Unternehmen schon zehn Modelle herausgebracht

Der allererste Thermomix erschien im Jahr 1971

Vorwerk stellt unter anderem auch Staubsauger her

------------------------

„Ich bin etwas verwundert, dass eine so große Firma sich mit BMI berechnen beschäftigt“, schreibt die Kritikerin. Sie hält diesen Wert für „absoluten Quatsch“ und lehnt auch Diäten ab. Sie würden der Gesellschaft ein bestimmtes Schönheitsideal aufzwingen, meint die Frau.

Mit dem Thermomix lassen sich diverse Gerichte zubereiten – vom schweren Festttagsmahl bishin zu magerer Diätkost. Foto: Frank May/picture alliance (model released)

Daraus entsteht eine lebhafte Diskussion. Die einen nehmen den BMI als Richtwert, andere halten den Body-Mass-Index für überflüssig.

+++ Thermomix: Kundin schickt Küchengerät zur Reparatur – als die Rechnung kommt, trifft sie fast der Schlag +++

So reagiert Thermomix auf die lebhafte Diskussion

Doch wie steht Thermomix selbst zu dem Thema? Die Mitarbeiter im Social-Media-Team können die unterschiedlichen Standpunkte gut nachvollziehen. „Allerdings ist es so, dass der BMI eher ein Werkzeug ist. Man kann sich danach richten, muss man allerdings nicht“, erklären sie.

+++ Thermomix: Vorwerk macht Kunden besonderes Angebot – doch es sorgt nur für Frust! „Echt verärgert“ +++

Dann brechen sie eine Lanze für eine bunte Gesellschaft: „Glücklicherweise geht die Gesellschaft heutzutage ja wieder weg von dem 'einen' Schönheitsbild. Wir finden, dass die Hauptsache ist, dass man sich gut fühlt – egal was auf der Waage steht!“

------------------------

Mehr Themen:

------------------------

Und für die meisten Thermomix-Fans in dieser Diskussion scheint tatsächlich wichtiger zu sein, was auf dem Display ihres Thermomix steht

So wie diese Kundin, mit deren Kommentar dem jeder Thermomix-Fan einverstanden sein dürfte: „Eigentlich egal. Kann jeder machen wie er will. Aber das neue Thermomix-Diätbuch ist echt super.“ Und das ist schließlich, was für die Fangemeinde zählt: Leckere Rezeptideen, die sich leicht mit ihrem Thermomix zubereiten lassen. (vh)