Thermomix legt nach TM7 einen nach – Kunden laufen Sturm! „Euer Ernst?“

Seit der Ankündigung des TM7 dürfte die neuste Version des Thermomix in vielen Küchen bereits eingezogen sein. So mutet es zumindest in den dazugehörigen Foren an, in denen Fans fleißig ihre Rezepte und Tipps teilen.

Auch Thermomix hält seine Kunden im Netz in Bezug auf Updates oder Preisen auf dem Laufenden. So heimste der Hersteller Vorwerk zuletzt einen der begehrten „Red Dot Awards“ ein (hier kannst du alles dazu nachlesen >>>). Jetzt gab die Firma allerdings eine Zubehör-Neuerung bekannt. Doch nicht jeder Kunde reagiert darauf mit Begeisterung.

Thermomix mit neuem Produkt

„Messerspitze … wie viel ist das? Wir haben uns dieselbe Frage gestellt“, leitet Thermomix bei Facebook jetzt seine Meldung ein. Die Antwort auf diese Frage soll ein hauseigenes Messlöffel-Set sein, das aus fünf Größen besteht. „Vom Esslöffel bis zum Viertel-Teelöffel. Und so schmal, dass sie sogar ins kleinste Gewürzglas passen. Dazu ein Abstreifer, der Flüssiges sauber portioniert, beim Schneiden als Lineal hilft und mit seiner runden Seite die Messerspitze abmisst.“

Manch ein Kunde gerät ob des neuen Zubehörs direkt ins Schwärmen: „Ich finde solche Messlöffel toll! Wir benutzen sie schon seit 40 Jahren, hab mir die aus den USA mitgebracht!“, so eine begeisterte Thermomix-Kundin. „Mega praktisch. Bislang habe ich immer alle Gewürze von Aldi und Co. in größere Gläser umgefüllt. Es ist nicht möglich mit normalen Teelöffel in die kleinen Gewürzgläser zum kommen“, freut sich die nächste. Manch ein anderer Kunde vermutet hinter dem neuen Produkt allerdings einen schlechten Scherz.

Kunden deutlich: „Gibt es schon seit Jahren“

„DAS ist jetzt nicht euer ernst“, kann so etwa eine Kundin in der Kommentarspalte nicht mehr an sich halten. Die Antwort von Thermomix folgt prompt: „Doch, eigentlich schon. Wir finden unser Messlöffelset nicht nur formschön, sondern auch superpraktisch.“

Einige kritisieren in der Kommentarspalte, dass es sich bei dem neuen Thermomix-Produkt um keine Weltneuheit handeln soll, wie Reaktionen wie diese zeigen: „Ihr habts gelöst?! Gibts schon seit Jahren von Tupper oder billiger auf Amazon“, „Sowas gibt’s es schon ewig im 1,- Laden!“ oder „Sowas gibt’s doch schon in jeder Wühlkiste. Gut dass Vorwerk wieder ne richtig gute Idee hatte“. Einige wünschen sich stattdessen anderes Zubehör, wie Thermotopf oder eine Reibe. Doch noch will sich der Hersteller diesbezüglich nicht in die Karten schauen lassen, wie Reaktionen auf Kundenwünsche wie diese zeigen: „Ob und wann dieser Artikel in unser Sortiment aufgenommen wird, können wir dir nicht sagen.“