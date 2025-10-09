Thermomix macht es schon wieder! TM7-Kunden sind baff

Seit Anfang des Jahres 2025 ist der neue Thermomix TM7 auf dem Markt. Das Gerät verfügt über mehr als 1.500 überarbeitete Einzelteile, ein 10-Zoll-Multi-Touch-Display sowie einen neuen, besonders leisen Motor. Doch mit einem Preis von 1.549 Euro ist das Küchengerät nicht gerade ein Schnäppchen.

Aber inzwischen heimst das neue Vorwerk-Modell einen Preis nach dem anderen ein, sodass Kunden für ihren Preis offenbar einiges geboten bekommen. Nun kommen zwei weitere hinzu. Aber kommt der TM7 nur bei den Experten oder auch bei den Kunden so gut an?

Thermomix TM7 holt zwei weitere Preise

Beim „Plus X Award“ konnte der Thermomix TM7 in gleich fünf Kategorien abräumen: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität (hier mehr dazu). Nun verkündet Vorwerk auf Facebook stolz, dass zwei weitere Auszeichnungen dazugekommen sind: „Den Product Award 2025 der UX Design Awards – für das herausragende Nutzererlebnis unseres TM7 und Cookidoo® und den Computer Bild Leser-Award „Der Goldene Computer“ – einer der begehrtesten und bekanntesten Technik-Preise Deutschlands“, heißt es.

Aber überzeugt der TM7 auch in der Praxis bei den Kunden? Unter dem Facebook-Beitrag berichten Nutzer von ihren unterschiedlichen Erfahrungen. „Es ist wirklich fantastisch – ich habe richtig Freude an dieser Bedienung“, äußert sich ein Mann begeistert. Ein weiterer meint: „Alles was ich bisher mit dem TM7 gemacht habe ist mir sehr gut gelungen. Obwohl ich nicht besonders gut kochen kann. Es macht jeden Tag mehr Spass mit ihm zu arbeiten.“

Vorwerk-Kunden schildern ihre Erfahrungen

Viele Nutzer haben offenbar auch schon einige der über 100.000 Rezepte ausprobiert. Kommentare wie „Ich bin begeistert, Hähnchen Geschnetzeltes Mega“ oder „500g Hackfleisch auf ‚intensiv‘ für Bolognese & Co – Game Changer“, sorgen doch direkt für Appetit. Doch bei nicht allen hat es offenbar beim ersten Versuch direkt wie gewünscht geklappt.

„Naja das Anbraten ist ein Trauerspiel“, meint eine Frau. Als sie im TM7 probiert habe Rindergulasch anzubraten, sei das Fleisch nicht braun genug geworden, sodass die Röstaromen nicht richtig durchkommen konnten. Doch ein Vorwerk-Kunde kennt einen Tipp: „Am besten einen Repräsentant/in in der Nähe auf das Wunschrezept ansprechen. Vielleicht lässt sich so überzeugen, dass es doch möglich ist – ganz unverbindlich.“ Manchmal reicht vielleicht eine kleine Anpassung, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.