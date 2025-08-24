Thermomix-Kundin lässt TM7-Zubehör im Zelt liegen – bei ihrer Rückkehr trifft sie der Schlag

Seit fast vier Monaten ist er auf dem Markt – der neue Thermomix TM7. Augenblicklich mit dem Verkaufsstart wurde Hersteller Vorwerk von Anfragen quasi überrollt. „Die Nachfrage war und ist überwältigend“, teilte eine Unternehmenssprecherin unserer Redaktion mit. Entsprechend lange mussten einige Kunden auf die Auslieferung ihres TM7 warten.

Wer das neue Gerät bereits erhalten hat, will es natürlich am liebsten immer und überall dabei haben – beispielsweise im Camping-Urlaub, wo man nicht immer die Vorzüge einer voll ausgestatteten Küche genießen kann. Da hat man dann auch endlich mal Zeit, in Ruhe die ganzen neuen Thermomix-Funktionen auszutesten.

Doch auf einen Schreck-Moment, wie ihn diese Thermomix-Kundin beim Zelten erlebte, würden die meisten wohl lieber verzichten. Jetzt hat sie eine Frage an Vorwerk, die auch andere Kunden durchaus interessieren dürfte.

TM7-Nutzerin verliert Thermomix-Aufsatz

In einer öffentlichen Thermomix-Gruppe auf Faceboook schilderte eine Userin in einem Kommentar, was ihrer Freundin im Camping-Urlaub widerfahren war. Im Gepäck hatte sie ihren neuen TM7 – und den Dampfgaraufsatz „Varoma“, den Vorwerk für den Thermomix anbietet.

Für einen Trip in die Stadt ließ sie den Aufsatz im Vorzelt auf dem Campingplatz zurück – eine folgenschwere Entscheidung. Denn bei ihrer Rückkehr war der „Varoma“ verschwunden. „Keiner hat was gesehen“, heißt es in dem Erfahrungsbericht. Und Hoffnung, dass der Aufsatz wieder auftaucht oder zurückgebracht wird, hat die Urlauberin offenbar keine.

Daher interessiert sie jetzt nur eines: Kann man einen „Varoma“ überhaupt als Ersatzteil einzeln bestellen? Und wenn ja, gibt es dann wieder so ellenlange Wartezeiten wie bei den regulären Thermomix-Bestellungen?

Thermomix plant Anpassung im Onlineshop

Unsere Redaktion hat bei Thermomix nachgefragt. Stand jetzt (23. Juli) sind Zubehör und Ersatzteile im Thermomix-Onlineshop noch nicht erhältlich – das werden sie jedoch laut einer Unternehmenssprecherin künftig sein. „Sollte ein Bestandteil des TM7 bereits jetzt nicht mehr funktionsfähig sein, hilft unser Kundenservice gerne weiter“, teilte sie mit.

Also gibt es aktuell keinen „Varoma“ als Einzelbestellung. Entsprechend kann die Frage der Kundin nach einer voraussichtlichen Wartezeit nicht beantwortet werden. Wer allerdings ganz regulär einen neuen TM7 bestellt, der muss laut Vorwerk aktuell mit rund zwölf Wochen Lieferzeit rechnen, wie uns das Unternehmen mitteilte.