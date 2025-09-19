Thermomix-Kunden rätseln über bahnbrechende TM7-Funktion – ist es bald so weit?

Gerade erst hat es der Thermomix-Hersteller bekannt geben dürfen. Sein neuer TM7 hat schon wieder gleich zwei Auszeichnungen abgeräumt! In welchen Kategorien er dieses Mal zum Vorreiter gekürt wurde, das kannst du hier nachlesen >>>.

Und schon wieder könnte Vorwerk mit einer neuen Funktion beim TM7 einen Satz nach vorne machen. Kunden haben schon jetzt die Vermutung, dass für das aktuelle Thermomix-Modell schon bald eine Sprachfunktion zur Verfügung stehen wird …

Thermomix prescht vor

Mit dem TM7 machte Vorwerk einen Quantensprung in Sachen moderner Kochtechnik. Der Küchen-Allrounder kam im April diesen Jahres nicht nur mit einer vollkommen veränderten Optik daher, sondern soll auch nach und nach mit modernsten technischen Funktionen upgedatet werden.

+++ Thermomix legt nach TM7 einen nach – Kunden entsetzt! „Euer Ernst?“ +++

Wie es bei „Backmarket.de“ kürzlich hieß, sei der TM7 schon jetzt „technisch vorbereitet für anstehende Updates mit KI-Funktionen und Sprachsteuerung“. Diese seien zwar noch nicht aktiviert, aber die Funktionen seien vorbereitet, dass die Nutzung möglich sein wird. Zur großen Freude der Kunden, die zuletzt in einem Forum für Thermomix-Fans abermals darauf hinwiesen, dass das Gerät „nicht für blinde und sehgeschädigte Menschen zugänglich ist“. „In Sachen Barrierefreiheit gibt es noch viel zu tun“, wurde die Userin deutlich.

DAS sagt Vorwerk zur neuen Funktion

Wie eine andere Userin ebenfalls bestätigt, hat auch sie das Gerücht einer Sprachfunktion vernommen. Wann es so weit ist, darüber weiß sie allerdings auch nicht Bescheid. Vorwerk gibt unter dem Kommentar dagegen eine deutlichere Antwort: „Vorwerk ist dabei, den Anforderungen nach und nach gerecht zu werden.“

Noch mehr News für dich:

Ein genaues Datum will der Thermomix-Hersteller allerdings noch nicht nennen. Eine Nachfrage dieser Redaktion beim Unternehmen für mehr Details zur geplanten Funktion blieb bislang unbeantwortet.