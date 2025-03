Thermomix: TM7 zum Schnäppchenpreis – Fans teilen Insider-Tipps

Schon immer spaltete der Thermomix von Vorwerk die Gemüter – viele Menschen finden die Küchenmaschine überflüssig, andere sind bereit, ordentlich Geld dafür auszugeben.

Auch das neue Modell, der TM7, sorgt schon vor dem offiziellen Verkaufsstart für Diskussionen (hier mehr dazu). Neben der Optik steht dabei natürlich auch der Preis in der Kritik. Im Netz werden allerdings schon Tipps geteilt, wie man den neuen Thermomix vielleicht etwas günstiger bekommt.

Thermomix-Fans geben Preis-Tipps

Vor knapp sechs Jahren gab es das letzte Thermomix-Modell, den TM6, zu kaufen. Bis heute wird die Küchenmaschine von vielen Hobbyköchen fleißig genutzt – trotzdem ist der Kauf des neuen Modells im April 2025 für viele verlockend.

Auf „Reddit“ diskutieren Thermomix-Fans über das Für und Wider einer Neuanschaffung – wenn da nur der Preis nicht wäre. „Ist ja ganz interessant, aber 1.549 Euro für ein Küchengerät ist schon eine Ansage“, schreibt etwa ein Nutzer in dem Beitrag. Laut einiger Experten muss es bei dieser Preis-Ansage aber nicht bleiben.

„Geduld und Zweitmarkt nutzen. In ein paar Monaten dann zugreifen. Wir haben noch keinen TM neu gekauft“, rät eine Kommentatorin. Auch jemand anders bestätigt, dass es bereits beim Vorgängermodell nach kurzer Zeit günstige Angebote auf Plattformen wie Ebay gab.

Thermomix: „Die 1.549 Euro kann man drücken“

Es gibt aber scheinbar auch noch andere Wege, um für den neuen TM7 ein bisschen weniger Geld hinblättern zu müssen. „Die 1.549 Euro kann man drücken, außerdem ist auch eine Finanzierung möglich“, kommentiert ein scheinbarer Thermomix-Repräsentant mit Kontakten zu Vorwerk.

Auch eine weitere Präsentantin meldet sich in den Kommentaren und bietet ihre Hilfe an. Doch selbst mit etwaigen Rabatten oder Aktionen bleibt es wohl dabei, dass der Thermomix grundsätzlich keine kostengünstige Anschaffung ist und gerade im Vergleich zu der Lidl-Alternative „Monsieur Cuisine“ (etwa 500 Euro) etwas ist, was man sich leisten können will.