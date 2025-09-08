Vorwerk macht es offiziell – TM7-Nutzer können jubeln!

Das Kochen entwickelt sich dank moderner Technologien rasant weiter – insbesondere durch smarte Küchenhelfer, die den Alltag erleichtern. Der Thermomix, seit Jahren ein Synonym für Effizienz und Innovation in der Küche, zeigt einmal mehr, wie Technik und kulinarische Kreativität miteinander verschmelzen können. Mit dem TM7 setzt Vorwerk neue Maßstäbe und zeigt: Auch bewährte Geräte können durch stetige Weiterentwicklungen spannender und vielseitiger werden.

Vorwerk bringt für den Thermomix TM7 drei neue Funktionen, die das Kochen smarter und angenehmer gestalten. Diese Neuerungen kommen mit einem neuen Software-Update, das ab sofort sowohl für das Gerät als auch für die Cookidoo App verfügbar ist. Der TM7 bleibt damit nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern bietet moderne Features, die auf seinem erfolgreichen Vorgänger aufbauen.

Thermomix wird smarter und flexibler

Die erste Neuerung: Nutzer können Kochvorgänge in Echtzeit über die Cookidoo App auf dem Smartphone überwachen. Live-Benachrichtigungen halten sie stets über den Fortschritt auf dem Laufenden. Praktisch ist, dass sich der Signalton des TM7 direkt über das Smartphone stummschalten lässt.

Zweitens ermöglicht die Rezept-Übertragung, Rezepte mit nur einem Klick von der App auf das Thermomix-Display zu schicken. Der Wochenplaner wird dafür nicht mehr benötigt. Das verschafft Nutzern ein nahtloses und zeitgemäßes Kocherlebnis.

Mehr Komfort dank neuer Funktionen im Thermomix

Die dritte Funktion umfasst Zutaten-Voreinstellungen, die das manuelle Kochen erleichtern. Mit voreingestellten Zeit- und Stufenoptionen können Zutaten effizient zerkleinert oder gegart werden. Nutzer profitieren von zuverlässigen Ergebnissen, unabhängig von ihrer Kocherfahrung.

Das neue Update spart Zeit und steigert den Komfort. Rezepte lassen sich bequem am Smartphone auswählen und direkt übertragen. Dieses Ökosystem verbindet den Thermomix TM7 und die Cookidoo App auf innovative Weise.

Das smarte Update hebt Kochroutinen auf ein neues Level. Neben dem TM7 wird auch der TM6 durch zukünftige Updates verbessert. Regelmäßige Aktualisierungen gewährleisten Sicherheit, Stabilität und eine fehlerfreie Cookidoo-Anbindung. Mit diesen Entwicklungen bleibt der Thermomix ein Vorreiter in der modernen Küche.

