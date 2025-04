Thermomix: Schon vorm TM7-Verkaufsstart werden Kunden deutlich – „Kommt nicht infrage“

Am 7. April ist es endlich so weit und Thermomix-Fans können den neuen TM7 in den Händen halten. Das Wuppertaler Unternehmen Vorwerk bringt damit eine brandneue Generation der beliebten Küchenmaschine auf den Markt, damit das Kochen noch einfacher wird.

Schon jetzt ist die Aufregung im Netz um den neusten Thermomix riesig. Vor allem das neue Design, die Aufmachung der Rezepte und die neuen Funktionen sorgen bei vielen für Euphorie. Hier und da gibt es aber auch ein paar kritische Stimmen. Fakt ist jedoch: Der TM7 ist bereits in aller Munde!

Neuer Thermomix polarisiert schon jetzt

Vor allem auf Facebook tauschen sich bereits Thermomix-Fans ausgiebig über das neue Modell aus. Die Meinungen der User gehen dabei jedoch etwas auseinander, wenn es um die Anschaffung geht. „Für mich kommt der 7er noch nicht infrage, ohne die Option auf einen zweiten Topf ist er für mich sinnlos“, erklärt eine Kundin mit bereits zwei TM6-Geräten. Eine andere will ebenfalls noch etwas warten – jedoch aus einem anderen Grund.

„Ich werde mir auch einen holen, aber erst wenn der erste Schwung vorbei ist. Ich habe den Vorteil, dass ich noch gar keinen Thermomix besitze, deswegen habe ich auch keinen Vergleich“, gibt die Userin offen preis. Außerdem gefalle ihr das Design beim TM7 viel besser als bei seinem Vorgängermodell.

Viele Thermomix-Fans haben aber vor allem wegen des Preises lange überlegt, ob sie sich den TM7 anschaffen. Doch dieser User bringt es auf den Punkt: „Mir gefällt Cookidoo immens gut. Und die Community. Deswegen das Original. Warum ich trotz gefühlt ewig langer Wartezeit bis Ende Juni den TM7 bestellte? Mir gefällt das Design besser. Der überarbeitete Motor, der leiser agiert. Das tolle große 10-Zoll-Display“, zählt ein Facebook-Nutzer begeistert auf. Mit Vorfreude blickt er auf die vielen Funktionen und das ganz neue Kocherlebnis.