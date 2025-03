Thermomix TM7: Experte enthüllt Trick – so bekommt man das Gerät kostenlos

Seit einigen Wochen wissen es die Fans – der neue Thermomix TM7 kommt im April auf den Markt! Für 1.549 Euro (50 Euro mehr als der Vorgänger) kann man sich jetzt für das Küchengerät auf die Warteliste setzen lassen – die Auslieferung beginnt dann in der zweiten Aprilwoche.

Doch nicht nur die Wartezeit, auch der hohe Preis stößt vielen sauer auf. Schließlich kann sich logischerweise nicht jeder ein so teures Gerät leisten. Doch das könnte sich ändern, denn jetzt verrät ein Experte, wie man den TM7 ganz umsonst bekommt. Schlägst du zu?

Thermomix TM7 völlig kostenlos: So funktioniert’s

Für alle, die es noch nicht wissen: Die smarte Küchenmaschine kann jetzt nicht nur kochen, kneten und zerkleinern, sondern auch scharf anbraten, offen kochen und sich mit dem Smartphone verbinden. Außerdem bekommt der Thermomix TM7 zum Beispiel ein neues, modernes Design, ein XXL-Display und neues Zubehör. Was dich im Detail erwartet, kannst du HIER nachlesen.

+++ Thermomix TM7 im Anmarsch – diese günstigeren Alternativen gibt’s +++

Den ganzen technischen Küchen-Spaß gibt es für knapp 1.500 Euro, doch wer diesen Trick anwendet, bekommt den Thermomix TM7 komplett umsonst. Wie das geht? Ganz einfach – du arbeitest dir das Gerät quasi ab! Alles, was du tun musst, ist laut „MOZ.de“ ein Formular auf der Vorwerk-Seite auszufüllen – Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.

Weiterempfehlung: Nach sechs Vermittlungen ist der TM7 gratis

Damit der TM7 bald in deiner neuen Küche steht, musst du insgesamt sechs Thermomix TM7 an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Du wirst sozusagen für 100 Tage zur Thermomix Vertreterin auf Probe. Dafür bekommst du nach der ersten Vermittlung den TM7 für 1.200 Euro – also deutlich günstiger.

Nach der zweiten Vermittlung kannst du den TM7 dann mit 0 % Finanzierung kaufen. Und nach sechs Vermittlungen bekommst du das Küchengerät gratis und dazu noch eine Provision von 250 Euro. Am Ende des Programms kannst du entscheiden, ob du weiter als Vermittlerin arbeiten möchtest. Ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts muss.

Mehr News:

Apropos Thermomix: Warum die Nutzer des Vorgängermodells TM6 schon jetzt sauer sind, erfährst du HIER.