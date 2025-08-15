Neues Detail beim TM7 – Thermomix lässt die Bombe platzen

Der neue TM7 hat schon längst bei vielen Thermomix-Fans Einzug in ihren Küchen gehalten. Dabei dürfte das neuste Küchenhelfermodell bei vielen auch schon ausgiebig beim Zubereiten von allerhand Spezialitäten ausprobiert worden sein.

Wer dem TM7 mit seinen Vorgängern vergleicht, dem dürfte eines direkt auffallen: Das Grundgerät beziehungsweise die Basisstation kommt plötzlich flach daher, statt wie bislang mit einem runden Haupttopfboden. Und das soll einen guten Grund haben, wie Thermomix auf Nachfrage dieser Redaktion exklusiv verraten hat.

Thermomix TM7 mit brandneuem Design

Nicht nur die Farbe des TM7 ließ Thermomix-Kunden nur kurz nach Bekanntgabe große Augen machen. Auch das neue, flache Design dürfte die monatelang spekulierende Fan-Community zum Staunen gebracht haben, wie Vorwerk selbst in seiner Ankündigung offenbarte.

+++ Thermomix-Kundin entlarvt nach TM7-Kauf Problem – es geht um die Größe! +++

Der großzügige 10 Zoll Multi-Touch-Display bildet beim neuen Thermomix die Basis für den völlig neu designten Mixtop, der nicht nur in schwarz-matt daher kommt, sondern im Gegensatz zu Vorgängermodellen auch bei hohen Temperaturen bedenkenlos berührt werden kann. Scheint, als hätte Vorwerk von Kopf bis Fuß an alles gedacht. Doch gerade hinter der flachen Basis soll mehr stecken, wie uns der Hersteller im Gespräch verraten hat.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sprecherin lässt Katze aus dem Sack

Eine Sprecherin wird schnell deutlich und bezeichnet „das neue flache Grundgerät“ beim neuen Thermomix als „Innovation“. Das macht es Koch-Fans nicht nur möglich, ihn von allen Seiten aus mühelos zu bedienen. Tatsächlich soll dahinter deutlich mehr stecken, als Kunden bislang wussten.

Diese Themen könnten dich jetzt außerdem interessieren:

„Der TM7 ist als ‚Plattform-Konzept‘ aufgebaut, was ermöglicht, Entwicklungen nach und nach in Form von Updates aufzuspielen und zukünftig auch potenzielle weitere Zubehörteile auf das Grundgerät zu setzten.“ Vorwerk wolle so nach und nach nicht nur neue Funktionen ausrollen, sondern auch „potenzielle weitere Zubehörteile“ auf den Markt bringen.

+++ Thermomix teilt es Kunden mit – es löst eine Diskussion aus +++

Wie die Vorwerk-Sprecherin betont, ist die innovative Reise damit noch lange nicht beendet. Wann welche neue Funktion oder neues Zubehörteil verfügbar sein wird, stehe bislang aber noch nicht fest. Doch Kunden dürfen gespannt bleiben.