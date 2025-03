Neuer Thermomix vorgestellt – doch es gibt einen großen Haken

Diese Nachricht sorgt für Schnappatmung in den Küchen Deutschlands. Vor wenigen Tagen stellte Vorwerk die neuste Generation seines beliebten Küchenhelfers vor: Der Thermomix TM7 kommt auf den Markt!

Rund sechs Jahre ist es her, seit der TM6 auf den Markt kam – jetzt rüstet Vorwerk ein weiteres Mal auf. Der Andrang der kochwütigen Fans ist bereits riesig. Doch für alle Interessierten gibt es einen großen Haken.

Thermomix: Koch-Fans müssen sich noch gedulden

Wie gehabt bleibt es auch beim neusten Modell dabei: Den Küchenhelfer kann man nicht im Laden erwerben. Lediglich der Kauf über die Website des Unternehmens oder der Direktvertrieb durch Vertreter Vorwerks sind möglich. Ein Geschäftsmodell, das seit Jahren hervorragend funktioniert.

Wer allerdings davon träumt, seinen neuen Thermomix schon ganz bald in den Händen zu halten, der wird enttäuscht. Denn der TM7 wird, passenderweise, erst ab dem 7. April dieses Jahres ausgeliefert – und auch nur an diejenigen, die das neue Gerät vorbestellt haben. Sie müssen also noch mindestens anderthalb Monate warten.

Wer sich erst später dazu entschließt, den Preis von 1.549 Euro zu bezahlen, dem könnten anschließend sogar noch längere Lieferzeiten drohen. Je nachdem, wie viele Geräte dann noch auf Lager sind.

Zudem gibt es auch noch ein Angebot für diejenigen, die nach dem 27. Januar noch einen TM6 bestellt haben. Sie bekommen von Vorwerk das Angebot, ihren Kauf zu upgraden, wenn sie den Differenzbetrag zwischen altem und neuem Modell zahlen.

Das kann der TM7

Worauf sich Koch-Fans mit der neusten Ausgabe des Thermomix freuen können? Natürlich übernimmt die Maschine die Funktionen des Vorgängers. Zusätzlich gibt es neue Möglichkeiten wie „scharfes Anbraten“ und einige andere Komfort-Funktionen. Was dich im Detail erwartet, kannst du hier nachlesen.