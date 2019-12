Thermomix: Besitzer ist stinkwütend über das Küchengerät – „Unverschämtheit“

Ein Thermomix kann vieles - vor allem kostet er ganz schön viel. Wer sich also einen anschafft, der erwartet Perfektion! Fast 1500 Euro kostet das Universalküchengerät von Vorwerk, da erwarten die Kunden, dass alles einwandfrei funktioniert.

Wenn der Thermomix, das wohl beliebteste Küchengerät Deutschlands, nicht das macht, was Koch oder Köchin von ihm erwarten, ist das frustrierend. Wie eine Beschwerde eines Kunden zeigt, hat der Thermomix bei einer Funktion manchmal so seine Probleme.

Thermomix von Vorwerk: Große Probleme beim Kochen

Thermomix-Besitzer Alexander B. regt sich darüber auf der Facebook-Seite des Unternehmens auf – und wie sich zeigt, ist er nicht der einzige Thermomix-Kunde mit diesem Problem.

Im Netz klagen viele andere Nutzer darüber, dass sie Alexanders Problem teilen. Denn nicht nur bei ihm, sondern bei vielen anderen Thermomix-Besitzern scheint die Waage nicht richtig zu funktionieren. Sie zeigt falsche Werte an, springt hin und her oder zeigt einfach gar nichts an.

Doch dafür wirbt Thermomix explizit. Wer ein Gerät kauft, für den ist die umständliche Küchenwaage überflüssig geworden. Zutaten können während des Kochens im Behälter direkt abgewogen werden. Kein weiteres Geschirr wird mehr schmutzig. Doch das Modell TM5 scheint nicht zu 100 Prozent zu funktionieren.

Thermomix TM5 Waage defekt oder reagiert nicht. Sieben typische Fehler.

Vorwerk verlangt viel Geld für Reparatur der Waage

Was macht man, wenn ein elektronisches Gerät wie der Thermomix einen Defekt hat? Richtig, man schickt ihn zur Reparatur. In den ersten 24 Monaten der Garantie werden solche Fälle ja auch übernommen.

Seit dem Sommer 2019 lässt Vorwerk seinen Thermomix in China produzieren. Foto: imago images / Manfred Segerer

Doch Alexanders Gerät ist schon älter. Er macht sich schlau und staunt nicht schlecht. 199 Euro will Vorwerk für die Reparatur haben. Alexander schreibt: „Wenn ich das Teil jetzt einschicke, löhne ich 199 Euro wie alle anderen (bedauerlichen Einzelfälle) und kann dann warten, bis wieder nach knapp drei Jahren der 'Kundendienst' fällig wird.“

Wäre es ein Einzelfall, so könnte Alexander es verstehen. Doch auch andere Nutzer schreiben vom gleichen Problem auf Facebook. Er ist sauer: „Ich sag ja nicht, dass nicht mal was sein kann. Aber wie mit einem offensichtlichen Konstruktionsfehler umgegangen wird, ist eine bodenlose Unverschämtheit.“

Foto: imago images / Manngold

So kannst du deinen Thermomix selbst reparieren.

Thermomix reagiert auf Facebook

Thermomix-Erfinder Vorwerk antwortet so: „Hallo Alexander, auch wenn der subjektive Eindruck solche Vermutungen bekräftigt, so handelt es sich tatsächlich nicht um einen 'offensichtlichen Konstruktionsfehler', sondern um normale Reklamationen, wie sie bei anderen Produkten in dem Maße auch vorkommen können.“

Der Thermomix wurde in Wuppertal erfunden. Das erste Gerät brachte Vorwerk 1961 raus. Seit 1980 ist es unter dem Namen Thermomix bekannt. Foto: imago images / argum

Thermomix-Kunde nimmt Summer erst mal hin

Alexander bleibt keine große Wahl. Will er weiterhin mit dem Thermomix kochen und auch wiegen, muss er das Geld in Kauf nehmen. Er schreibt auf die Fragen, was er vorhat: „Mal einschicken und sehen, was passiert. Bei 199 Euro wird dieses Gerät das letzte gewesen sein, dass ich von Vorwerk beziehe.“

Thermomix stellt Produktion in Wuppertal ein

Im Sommer gab es schlechte Nachrichten für Vorwerk-Mitarbeiter in Wuppertal. Der Thermomix soll künftig nicht mehr in der NRW-Stadt produziert werden.

Vorwerk stellt den beliebten Küchenhelfer Thermomix künftig in China und Frankreich her. Und das hat Konsequenzen für viele Mitarbeiter. (fb)