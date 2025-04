Thermomix-Kundin gesteht nach Kauf: „Traue mich nicht mehr“

Der Thermomix ist für viele Hobbyköche ein absolutes Must-have. Die Küchenmaschine sorgt dafür, dass ihre Besitzer beim Kochen Zeit sparen und weniger Arbeit haben. Das liegt vor allem an der Multifunktionalität des Gerätes, durch die mehrere Kochschritte gleichzeitig durchgeführt werden.

Am 7. April ist auch das Thermomix-Modell TM7 auf dem Markt gekommen. Sowohl für dieses als auch für andere Modelle müssen Kunden allerdings tief in die Tasche greifen. Nach dem Kauf macht eine Kundin jetzt ein Geständnis in den Sozialen Medien.

Thermomix-Kundin macht Geständnis im Netz

In einer Facebook-Gruppe, in der sich Thermomix-Kunden über die besten Rezepte austauschen, schreibt sie: „Ich traue mich nicht mehr, Brot im Laden zu kaufen“ und teilt dazu ein Brot-Rezept für das Küchengerät.

„Das hier backe ich mindestens einmal im Monat für meine Familie“, heißt es in dem Post der Thermomix-Kundin weiter. Warum sie sich nicht mehr traut, Brot im Laden zu kaufen, ist nicht klar. Es lässt sich allerdings vermuten, dass ihr das Rezept mehr zusagt, als die Produkte, die ihr in Supermärkten oder beim Bäcker angeboten werden.

Das müssen Kunden beim Kochen wissen

Wer Rezepte für den Thermomix sucht, findet sie nicht nur in Facebook-Gruppen, sondern auch in der Rezeptwelt „Cookidoo“ von Vorwerk. Doch dort müssen sich Kunden jetzt auf eine Neuerung gefasst machen.

