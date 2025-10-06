Thermomix-Kunden öffnen Rezept-Programm – und schauen in die Röhre

Ob zum Kochen von Kartoffeln, zum Mixen von Früchten oder für allerlei andere Rezepte – der Thermomix ist für viele das Nonplusultra. Immerhin kann man damit mehrere Dinge gleichzeitig kochen, ohne ständig am Herd stehen zu müssen. Logisch, dass mit dem technischen Gerät auch die Zeiten der Kochbücher immer mehr in den Hintergrund rücken.

Viele nutzen daher ihr Cookidoo-Konto, um die dortigen Rezepte zu kochen, die natürlich perfekt für den Thermomix zugeschnitten sind. Doch nun gibt es ein massives Problem: Viele können ihre gespeicherten Rezepte nicht mehr finden.

Thermomix-Darstellung löst Fragen aus: Es geht um die Cockidoo-Rezepte

Seit April 2025 wird der neue Thermomix ausgeliefert – kein Wunder, dass sich viele Fans des Küchengeräts dieses direkt bestellten und sehnsüchtig darauf warteten. Doch schnell gab es die erste große Enttäuschung: Viele mussten lange auf ihr Gerät warten (>> wir berichteten). Das heißt also: Die vielen Thermomix-Fans mussten erst einmal eines besitzen. Geduld. Doch endlich war für viele der Moment gekommen – ihr Paket mit dem lang ersehnten Küchenhelfer war da.

++ Auch spannend: Wer kochen kann, braucht keinen Thermomix? Kunden toben: „Wie schlimm“ ++

Logisch, dass das Gerät sofort ausgepackt und auf die Küchenzeile gestellt wurde. Doch schnell entpuppte sich bei vielen ein weiteres Problem: Die gespeicherten Cookidoo-Rezepte waren nicht mehr da. Und nicht nur einem Facebook-Nutzer geht es so, sondern vielen anderen, wie sich schnell zeigte.

Tipps und Tricks: So soll es wieder funktionieren

In einer der zahlreichen Gruppen kommentierte so auch eine weitere Person: „Das Problem habe ich auch.“ Auch eine weitere Userin fügt hinzu: „Ich habe das gleiche Problem.“ Eine dritte meint etwas sarkastisch: „Das ist einer der Gründe, warum ich bei meinem TM6 geblieben bin.“ Grund für DER WESTEN einmal genauer nachzufragen und das Unternehmen gab prompt Antwort: „Die Ursache ist oftmals ein Rezept ohne Foto in der Liste (z. B. ältere TM31-Rezepte)“, so Vorwerk.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch damit nicht genug: Vorwerk gab auch Tipps, wie man das Problem lösen könnte. Man soll laut einer Mitarbeiterin „Meine Rezepte“ in der Cookidoo-App öffnen oder auf der Webseite und nachschauen, ob die Collage mit drei Rezeptbildern in der Vorschau richtig funktioniert. Ist das nicht der Fall, soll man die Rezeptliste öffnen und Rezepte ohne Bild aus der Liste entfernen. Sobald die Vorschau richtig dargestellt wird, sollte die Liste auf dem TM7 angezeigt werden.

Mehr News:

Für alle, denen das zu kompliziert ist, gibt es eine gute Nachricht. Die Pressesprecherin fügte in ihrer Antwort gegenüber DER WESTEN nämlich hinzu, dass es auch bald ein Update geben soll, das das Problem beheben soll. Wann das so weit ist, ist jedoch noch nicht bekannt. Es bleibt also spannend.