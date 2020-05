Thermomix: Kundin reinigt ihr Küchengerät und hält inne – „Ich bin sehr geschockt“

Stell dir vor, du nutzt jahrelang deinen Thermomix und dann erlebst du plötzlich die böse Überraschung. Genau das ist einer Kundin passiert, als sie ihr Gerät gereinigt hat. Sie wandte sich über Facebook an Vorwerk und schreibt, dass sie „sehr geschockt“ sei.

Der Hersteller des Thermomix ließ allerdings nicht lange auf sich warten und reagierte auf das Anliegen der Frau.

Thermomix: Frau reinigt Gerät, dann der große Schock

Sicherlich hinterlässt eine lange Nutzung ihre Gebrauchsspuren. Eine Kundin konnte ihren Augen allerdings nicht trauen, als sie sah, was beim Reinigen ihres Thermomix TM31 mit dem Gerät passierte.

Aus heiterem Himmel bröckelte der Spatel, mit dem sie sonst immer Zutaten umrührte, plötzlich auseinander. Dazu schreibt die Frau: „Ich bin sehr geschockt. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte was zu Essen gemacht.“

Zwar sei ihr Gerät schon viele Jahre alt, doch dürfe so was beim Qualitätsniveau von Vorwerk doch nicht passieren, meint sie. Der Schock sitzt tief und so fragt die Kundin schließlich: „Fällt der Thermomix auch bald auseinander?“

Tatsächlich ist es kein Einzelfall, denn auch andere Facebook-Nutzer kommentieren:

„Hab das gleiche Problem. Gerät und Schaber sind rund sechs Jahre alt.“

„Ja, so sieht meins auch aus. Auf einmal ohne eine bestimmte Benutzung sah es so aus.“

„Es ist ein Spatel .... Der nutzt sich eben ab ....“

„Ist bei meinem diese Woche auch passiert! Wie aus dem nichts heraus. Ich sehe es aber nicht so eng, es ist eben ein Gebrauchsgegenstand. Das darf man dann auch sehen.“

„Bei mir genauso. Es geht nicht um normale Abnutzung, sondern das Material ist einfach zerbröselt. Leider habe ich ihn letzte Woche schon entsorgt und kein Foto gemacht.“

Vorwerk zeigt sich kulant

Auf die Kritik reagierte Vorwerk. Der Hersteller gibt zu: „Das sieht natürlich nicht gut aus.“ Also bittet der Hersteller die Frau um eine Zusendung ihrer Kundendaten per privater Nachricht, damit der Hersteller sich der Sache annehmen könne.

Mehr geht aus der Antwort nicht hervor. Jedoch schreibt die Kundin in einem anschließenden Kommentar: „Vorwerk hat schnell reagiert und ist sehr entgegenkommend.“