Thermomix ist out – jetzt begeistert DIESE Küchenmaschine die Kunden

Der Thermomix ließ in der Vergangenheit die Herzen von so einigen Menschen höherschlagen. Mit der Wunderwaffe in der Küche kann schließlich jeder im Handumdrehen die tollsten Koch-Skills unter Beweis stellen.

Auf den Wunschzetteln des vergangenen Weihnachtsfests dürfte allerdings eine ganz andere Küchenmaschine ganz oben gestanden haben. Der Thermomix wurde nämlich regelrecht abgelöst.

Thermomix wird von Konkurrenz überholt

Die Stiftung Warentest hat neben dem Thermomix insgesamt sieben Küchenmaschinen zwischen 300 und 1.500 Euro ganz genau unter die Lupe genommen. Doch welches Gerät konnte in den Kategorien Funktion, Handhabung, Umwelt, Haltbarkeit und Sicherheit am besten abschneiden?

Bereits nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass gute Geräte für wenig Geld nur schwer zu finden sind. Doch ein hoher Preis steht im Umkehrschluss auch nicht immer gleich für beste Qualität.

Thermomix muss sich von Cookit geschlagen geben

Am besten schnitt allerdings die Küchenmaschine Cookit von Bosch ab. Das Gerät für circa 1.400 Euro erhielt in allen Tests eine Gesamtnote von 2,0 – dabei stellte sowohl das einfache Schlagen von Sahne als auch das Kochen von Gulasch für die Maschine kein Problem dar.

Beim Schneiden von Zwiebeln war der Cookit sogar der absolute Vorreiter. Während er das tränenfördernde Gemüse mühelos klein hacken konnte, waren die Stückchen bei der Konkurrenz im Anschluss eher zerquetscht statt zerkleinert. So auch beim bisherigen Bestseller, dem Thermomix von Vorwerk.

Gute Qualität muss nicht immer teuer sein

Dieser landete übrigens auf dem zweiten Platz des Tests mit einer Gesamtnote von 2,5. Doch auch für alle Kochbegeisterten, die beim Kauf einer neuen Küchenmaschine nicht allzu tief in die Tasche greifen wollen, bleibt Hoffnung.

Die beiden Geräte von Klarstein und Moulinex bieten zwar deutlich weniger Komfort, sind dafür aber auch preiswerter und erfüllen dennoch ihren Zweck. Die Küchenmaschine von Moulinex hat beispielsweise wenig Zubehör, hält allerdings lange und bewies im Test die beste Waage.