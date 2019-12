Thermomix: Hersteller übersieht DIESEN peinlichen Fehler

Beim Thermomix werden Rezepte in der falschen Reihenfolge angezeigt.

Mit dem Thermomix kannst du Rezepte direkt am Gerät ablesen. Auf dem Bildschirm erscheinen verschiedene Thermomix-Rezepte samt Zutaten und Anweisung. Von Kuchen über Aufläufe bis hin zur Suppe – alles kannst du einfach mit dem Thermomix zubereiten. Einige Kunden entdeckten in den Rezepten nun aber einen peinlichen Fehler.

Thermomix: Alphabet durcheinander

Nach A kommt B, dann C und so weiter. Das weiß jedes Kind. Doch beim Thermomix ist etwas durcheinandergeraten. Das zumindest ist Kunde Markus M. aufgefallen. Auf Facebook postet er ein Foto seines Geräts. Auf dem Bildschirm des Thermomix' steht erst Balsamico, Blumenkohl und dann plötzlich Ananas-Eis. Markus M. schreibt dazu: „Das mit dem Alphabet habt ihr echt nicht drauf. Nach B kommt C und nicht nochmal A.“

Auch Thermomix-Kundin Katharina S. ist dieser Fehler aufgefallen. Bei ihr finden sich zwischen dem Chili con Grünkern und dem Chocolate mud cake auf einmal die Dinkel-Cracker wieder. Ihren Thermomix TM5 hat sie im Dezember 2014 gekauft. Auf einmal ist ihr der Fehler aufgefallen.

Doch Thermomix Deutschland hat eine Lösung. Sie schreiben: „Bitte setze einmal den Cook-Key über das Menü deines Thermomix zurück (Menü – Einstellungen – Zurücksetzen – Cook-Key zurücksetzen) und synchronisiere anschließend neu. Dann sollten dir die Rezepte wieder in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden.“

Das ist Thermomix:

Der Thermomix wird von der Firma Vorwerk hergestellt

Diese hat ihren Sitz in Wuppertal (NRW)

Der Thermomix wird seit Juli 2019 in China produziert

Der Hauptproduktionsstandort in Frankreich bleibt aber erhalten

Der Thermomix ist eine Küchenmaschine mit allerlei Funktionen

Er kann kochen, zerkleinern, mixen oder auch erwärmen

Der Thermomix TM6 ist das aktuelle Modell seit 2019

Insgesamt hat das Unternehmen schon zehn Modelle herausgebracht

Der allererste Thermomix erschien im Jahr 1961

Vorwerk stellt unter anderem auch Staubsauger her

Bei Kundin Katharina S. hat es zum Glück funktioniert. Warum der Fehler auftritt, ist unklar. Es scheint jedoch häufig vorzukommen. Auf rezeptwelt.de gibt es etliche Kunden mit demselben Problem, die Hilfe suchen.