Thermomix: Böses Erwachen nach Kauf – „Rausgeschmissenes Geld“

Wutentbrannt wendet sich eine Kundin auf Facebook an die Thermomix-Community Deutschland. Nachdem sie sich ein Gerät gekauft hat, entspricht dieses nicht ihren Vorstellungen. Auf Facebook fragt sie nach, ob die eingeschränkten Leistungen normal sind oder ob ihr Gerät defekt ist.

Auf Facebook berichtet die Kundin, dass sie sich einen „Thermomix Friend“ von Vorwerk gekauft hat. Statt eines praktischen Kochgerätes scheint bei ihr der Friend jedoch nicht richtig zu funktionieren. Genervt berichtet die Kundin: „Es ist das zweite Mal, dass mir der Friend sagt, das Mixmesser ist blockiert.“

„Der Friend ist kein zweiter Thermomix!“

Insbesondere im Vergleich zum regulären Thermomix scheint die Kundin enttäuscht zu sein. Sie musste feststellen, „dass der Friend bei Stufe 2 nicht in der Lage ist, etwas zu rühren, was der TM bei Stufe 0,5 schafft.“ Auf Facebook fragt sie nach, ob ihr Gerät defekt ist oder ob „der Friend echt nur so kiki Sachen“ kann, denn in diesem Fall war die Anschaffung „rausgeschmissenes Geld …“

In den Kommentaren wird die Kundin schnell aufgeklärt. Ein User erklärt ihr: „Ja, der kann echt nur Kiki.“ Immerhin handelt es sich beim Friend auch nicht um einen Ersatz für den Thermomix, sondern lediglich um Zubehör für das Küchengerät.

Eine andere Nutzerin erklärt: „Der Friend ist definitiv kein schlechtes Gerät, wenn man sich vorher informiert und diesen unter den richtigen Voraussetzungen kauft. So wie Du ihn nutzen möchtest, funktioniert es leider nicht, denn er ist nun mal kein zweiter Thermomix.“

Friend ist lediglich ein Beikocher

Für ihr Missverständnis erntet die Nutzerin auch einiges an Kritik. Ein Nutzer schreibt: „Man sollte sich vielleicht im Vorfeld informieren, was man kauft … anstatt hinterher zu motzen. Ich nutze den Friend sehr gerne … als Beikocher.“ Durch den Friend kann man zwar zeitsparender und flexibler kochen, jedoch ist das Gerät lediglich als Unterstützung für den Thermomix gedacht.

Aber auch andere Nutzer berichten, dass sie mit dem Friend unzufrieden sind. Ein User schreibt: „Deswegen habe ich ihn so schnell es ging wieder verkauft und mir lieber einen zweiten Thermomix 6 geholt. Ich bin jetzt sehr zufrieden.“ Die Verfasserin des Beitrags antwortet auf diesen Kommentar und berichtet: „Das überlegen wir auch gerade.“