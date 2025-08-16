Thermomix-Kunden erhalten die Nachricht – und haben Grund zum Jubeln

Ob leckere Dips, perfekt gegarte Kartoffeln, frisches Brot oder cremige Smoothies (mit oder ohne Alkohol) – der Thermomix ist für viele längst DER Küchenhelfer schlechthin.

Kein Wunder also, dass der TM7, der seit dem 7. April 2025 erhältlich ist, schnell für zahlreiche Vorbestellungen sorgte. Doch nun, einige Monate später, gibt es erneut einen Grund zur Freude …

Thermomix TM7 gewinnt heißbegehrten Preis

Nach sechs Jahren hat das Unternehmen im Februar mit dem Modell TM7 eine neue Generation seiner beliebten Küchenmaschine vorgestellt. Das neue Modell wird seit April ausgeliefert. Die zahlreichen Käufer müssen sich jedoch etwas gedulden, denn die Lieferzeit beträgt laut Hersteller derzeit rund 18 Wochen – zumindest in Deutschland. Kein Wunder, dass die Enttäuschung bei einigen groß sein könnte, die das Gerät aufgrund seiner vielfältigen Funktionen gerne sofort nutzen würden.

So könnte nicht nur der neue Anbraten-Modus viele begeistern, sondern auch die Möglichkeit, ohne Mixtopfdeckel zu erhitzen – also ganz ähnlich wie beim traditionellen Kochen am Herd. Doch jetzt sorgt eine weitere Nachricht für Begeisterung: Der TM7 wurde mit einem heiß begehrten Preis ausgezeichnet!

Kunden haben nur eine Frage

Der Thermomix erhielt den „Red Dot Award: Brands & Communication Design 2025“ in der Kategorie „Interface & User Experience Design“. Wie die Mitarbeiter auf Facebook verrieten, gehört dieser Preis zu den bedeutendsten Designwettbewerben weltweit. In diesem Jahr gab es Einreichungen aus 58 Ländern in 18 verschiedenen Kategorien.

Kein Wunder, dass sich nicht nur die Thermomix-Mitarbeiter freuen, sondern auch zahlreiche Kundinnen und Kunden auf Facebook. So schreibt ein Thermomix-Fan: „Sehr gut.“ Ein anderer gratuliert: „Gratulation.“

Ein weiterer Nutzer zeigt sich allerdings etwas ungeduldig und kommentiert: „Ich will meinen jetzt endlich!“ Da bleibt wohl nur noch Daumen drücken, dass alle Thermomix-Fans bald ihre bestellten Geräte in den Händen halten.