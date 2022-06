Thailand: Influencerin isst Döner – dann ist sie tot

Arisara Karbdecho ist im Alter von 27 Jahren auf tragische Weise gestorben. Die Influencerin aus Thailand erstickte an einem Döner.

Bevor die Frau aus Thailand ihren Frieden fand, lag sie jedoch drei Monate im Koma.

Influencerin aus Thailand erstickt an Döner

Arisara Karbdecho war unter dem Künstlernamen „Alicabambam“ berühmt. Sie wurde durch ihre eindrucksvollen Fotos und eine Crash-Diät bekannt, bei der sie innerhalb von 22 Tagen 7 Kilogramm verlor.

Die Thailänderin hatte allein bei Instagram 1,5 Millionen Follower. Doch vor drei Monaten kam es beim Essen zu einem Unglück, wie „tz.de“ berichtet. Arisara habe nur kurz einen Döner essen wollen und sich dabei heftig verschluckt, heißt es.

Nachdem sie sich an einem Döner verschluckte, fiel eine junge Frau ins Koma. Jetzt ist sie verstorben. (Symbolbild) Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Der Zwischenfall ereignete sich im März 2022. Am besagten Tag soll Arisara Medienberichten zufolge einen stressigen Tag gehabt haben und habe ihre Essenspause daher hektisch zwischen zwei Termine gequetscht. Rasch wollte sie „Pork Kebabs with rice“ essen. Dabei handelt es sich um eine Art Dönerteller.

Influncerin verschluckt sich beim Essen und fällt ins Koma

Dann geschah das Unglück: Der Influencerin blieb ein Stück Fleisch in der Luftröhre stecken. Minutenlang bekam sie keine Luft. Als sie endlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war ihr Gehirn laut den behandelnden Ärzten schon so lange von der Sauerstoffversorgung abgeschnitten, dass sie in ein Koma fiel.

Am 6. Juni wurde die 27-Jährige jetzt für tot erklärt. „Wir waren schockiert, als der Unfall passiert ist. Aber wir haben alle gebetet, dass es ihr wieder besser geht. Ich bin am Boden zerstört, dass sie für immer gegangen ist“, so Sirikanda Chaiburut, eine Freundin von „Alicebambam“ im Netz.

Mutter von Influencerin, die sich an Döner verschluckte, hat Appell an Jugendliche

Supicha Karbdecho, Arisaras Mutter, hat sich nun mit einem wichtigen Appell an die Fans ihrer Tochter gewandt: „Ich möchte alle Teenager bitten, gut auf ihre Gesundheit zu achten, nicht hastig zu essen und sich ausreichend auszuruhen. Ich möchte nicht, dass so etwas noch einmal jemandem passiert“, wird sie von „tz.de“ zitiert. (alp)