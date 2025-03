Thailand: Mehr als 1000 Tote nach schwerem Erdbeben in Südostasien – Gruppe muss unter Trümmern ausharren

In Südostasien hat es am Freitag (28. März) ein starkes Erdbeben gegeben. In Myanmar soll es besonders heftig gewesen sein. Laut US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 7,7. Die Erdstöße waren auch in Thailand und in China zu spüren.

Die Anzahl der Todesopfer steigt immer mehr an. Auch von Verschütteten ist die Rede. Die Bergungsarbeiten laufen auf Hochtouren.

++ Hier klicken, um den Blog zu aktualisieren ++

Samstag, 29. März

Zahl der Toten und Vermisste steigt weiter

10.31 Uhr: Unter den Trümmern eines eingestürzten 30-stöckigen Hochhauses sollen Berichten zufolge Lebenszeichen festgestellt worden sein. 15 Menschen sollen nach ersten Erkenntnissen unter dem Berg aus Stahl und Beton eingeschlossen sein. Die Rettungsteams versuchen sie mit Wasser und Lebensmitteln zu versorgen. Das Problem sei allerdings, dass manche in einigen Metern Tiefe eingeschlossen seien. „Wir haben etwa 72 Stunden Zeit, um ihnen zu helfen, denn das ist der ungefähre Zeitraum, in dem ein Mensch ohne Wasser und Nahrung überleben kann“, so Suriyachai Rawiwan, Direktor des Katastrophenschutzes.

7.15 Uhr: Mittlerweile ist die Zahl der Todesopfer nach den Erdbeben in Myanmar auf über 1000 angestiegen. Laut Angaben der Militärführung des südostasiatischen Landes soll die Zahl der Verletzten mittlerweile bei mehr als 2370 liegen. Offiziell gelten 30 Menschen als vermisst. Doch die Zahlen könnten weiter massiv anstiegen. Laut einer Schätzung der US-Erdbebenwarte USGS könnte die Opferzahl auf mehr als 10.000 Tote stiegen. In Thailand wurden bislang drei Todesfälle offiziell bestätigt. Medienberichten zufolge sollen inzwischen allerdings bis zu zehn Tote geborgen worden sein. Hinzu kommen demnach allein 101 Vermisste in der Millionenstadt Bangkok.

Die Lage in Myanmar bleibt weiter unübersichtlich. Auch aus der chinesischen Provinz Yunnan wurden ebenfalls Verletzte und Schäden an Gebäuden gemeldet. Und die gefährliche Lage scheint noch nicht gebannt. Nur einen Tag nach dem schweren Erdbeben konnte die thailändische Wetterbehörde weitere Erdstöße verzeichnen. Derweil kehrte wieder etwas Alltag in die thailändische Hauptstadt zurück. Im öffentlichen Nahverkehr nahmen einige U-Bahnlinien wieder den Betrieb auf. Andere wurden noch weiter auf Schäden überprüft.

Freitag, 28. März

Dämme nach Erdbeben in Myanmar in Gefahr

20.10 Uhr: 101 Menschen sollen allein in Bangkok noch vermisst sein. Das Auswärtige Amt teilte mit, es gebe keine Erkenntnisse über betroffene Deutsche. Die Lage sei aber noch sehr unübersichtlich. Auf den bei Urlaubern beliebten Inseln Koh Samui und Phuket spürten Anwohner nichts von dem Erdstoß.

16.30 Uhr: Auch Lotto-König Chico befindet sich momentan in Thailand. Seine Fans waren in großer Sorge um ihr Idol. Umso erleichterter waren Chicos Fans, als der Dortmunder am Freitagvormittag ein Lebenszeichen abgab. Hier mehr dazu>>>

15.50 Uhr: Bislang wurden 144 Todesopfer sowie 732 Verletzte gezählt, teilte der Chef der Militärregierung von Myanmar, Min Aung Hlaing, mit.

12.49 Uhr: Das Rote Kreuz in Myanmar spricht von verheerenden Schäden nach dem Erdbeben in Myanmar. Die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) in der Hafenstadt Yangon hat mit Mitarbeitern in der betroffenen Region gesprochen, wie die IFRC-Programm-Managerin vor Ort, Marie Manrique, berichtet. Es bestehe große Sorge, dass Dämme am Fluss Irrawaddy beschädigt worden sein und brechen könnten.

In der Umgebung der Epizentren der beiden Beben nahe der Stadt Sagaing leben nach ihren Angaben 18,5 Millionen Menschen. Darunter seien viele Vertriebene. „Wir sind sehr besorgt über die möglichen humanitären Folgen“, sagte Manrique. „Wir rechnen mit sehr vielen Verletzten.“

24 Tote aktuell – es werden aber noch mehr erwartet

12.14 Uhr: Immer mehr Informationen kommen nach dem verheerenden Erdbeben ans Licht. Laut Medienberichten sind bei dem schweren Erdbeben in Südostasien aktuell mindestens 24 Menschen gestorben. Die Nachrichtenseite Mizzima News berichtet von 21 Toten in Myanmar und beruft sich dabei auf Hilfsorganisationen und lokale Quellen in den Regionen Taungoo, Bago, Pyawbwe sowie Mandalay. Es werde mit weiteren Toten gerechnet.

Hinzu kommen die drei Menschen, die bei dem Einsturz des Hochhauses gestorben sind. Unter den Trümmern in Bangkoks Stadtteil Chatuchak, der auch bei Touristen beliebt ist, werden aber noch Dutzende Menschen vermisst.

Mindestens 3 Menschen sterben in Bangkok unter Trümmern eines Wolkenkratzers

11.02 Uhr: Bei dem Einsturz eines im Bau befindlichen Hochhauses in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sollen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Von den 81 Menschen, die von den Gebäudetrümmern verschüttet worden seien, seien mindestens drei tot, teilte der thailändische Vize-Regierungschef Phumtham Wechayachai am Freitag mit. Laut vorherigen Angaben war von 43 Bauarbeitern die Rede, die dort verschüttet worden seien.

Tote bei Einsturz von Gotteshäusern in Myanmar – auch Kinder unter den Opfern

10.22 Uhr: Mindestens zehn Menschen sind laut Medienberichten beim Einsturz einer Moschee in Myanmar im Anschluss an das heftige Erdbeben in dem südostasiatischen Land gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur Khit Thit Media unter Berufung auf Rettungskräfte. Die Moschee stand den Angaben zufolge in der Stadt Mandalay. Der Einsturz passierte demnach während eines Gottesdienstes.

Wie die Nachrichtenagentur weiter berichtete, stürzte andernorts in Taungoo ein Kloster ein, in dem Vertriebene untergebracht waren. Fünf Menschen starben demnach, darunter auch Kinder. Mehrere Menschen sollen noch eingeschlossen sein, hieß es unter Berufung auf Augenzeugen.

43 Bauarbeiter in Bangkok (Thailand) verschüttet

09.46 Uhr: Das schwere Erdbeben in Südostasien hat auch in der thailändischen Hauptstadt Bangkok schwerwiegende Folgen: Wie die dortige Polizei am Freitag mitteilte, stürzte ein im Bau befindliches Hochhaus ein. Unter den Trümmern des unfertigen Wolkenkratzers im Norden der Stadt seien 43 Bauarbeiter eingeschlossen, teilten Rettungskräfte mit.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem eingestürzten Gebäude um ein 30-stöckiges, im Bau befindliches Hochhaus. Einsatzkräfte begannen, unter Bergen aus Beton und Stahl nach den verschütteten Bauarbeitern zu suchen.

Auch hier gab es Erdbeben: ++ Dramatische Szenen im Urlaub auf griechischer Insel – Touristen ergreifen panisch die Flucht ++

Thailand: Schweres Erdbeben in Südostasien

09.35 Uhr: In Südostasien hat es am Freitag (28. März) ein starkes Erdbeben gegeben. Das Epizentrum des Bebens lag nach Angaben von USGS 16 Kilometer nordwestlich der myanmarischen Stadt Sagaing in einer Tiefe von zehn Kilometern. Nur wenige Minuten später ereignete sich den Angaben zufolge ein weiteres Beben der Stärke 6,4. Die chinesische Erdbebenbehörde gab die Stärke des Bebens mit 7,9 an und erklärte, dass es in der südlichen Provinz Yunnan Erschütterungen gegeben habe.

Weitere News:

Thailands Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra rief den Notstand für Bangkok aus. Sie hatte zuvor eine Reise abgebrochen, um eine Dringlichkeitssitzung ihrer Regierung abzuhalten. Zunächst wurden aus Thailand keine Todesopfer des Bebens gemeldet. (mit dpa und AFP)