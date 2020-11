Terror in Wien: Erste Details zu Täter durchgesickert! Was wir bislang wissen – und was nicht

Der Schock sitzt tief nach der Terror-Nacht in Wien.

Am Montagabend hatte ein Mann gegen 20 Uhr in der Nähe einer Synagoge in einem Ausgehviertel in Wien das Feuer eröffnet und Augenzeugenberichten zufolge wahllos in mehrere Lokale gefeuert. Mindestens vier Menschen (zwei Frauen, zwei Männer) kamen ums Leben, wie das Österreichische Innenministerium am Dienstagmorgen bestätigte.

Terror in Wien: Diese Details sind bisher bekannt

Die Attacke geht nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen. Er sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe zudem eine Sprengstoffgürtel-Attrappe getragen. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen.

Polizisten am Dienstagmorgen in Wien. Foto: Ronald Zak/AP/dpa

Der Polizei zufolge gab es sechs verschiedene Tatorte. Einer davon liegt direkt neben der Synagoge. Mindestens 15 Menschen wurden bei dem Angriff zum Teil schwer verletzt.

*06:30 Uhr*

Was wir bisher über den Anschlag in der Inneren Stadt wissen:#0211w pic.twitter.com/fRlUVI2X5O — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Im Umfeld des Täters wurden mehrere Objekte durchsucht. Es seien mehrere Personen festgenommen worden, hieß es aus dem Innenministerium, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete.

Noch unklar: Gibt es weitere Täter?

„Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt“, sagte Nehammer. Die entsprechenden Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Bevölkerung habe der Polizei inzwischen Tausende von Videoaufnahmen für ihre Ermittlungen zur Verfügung gestellt.

Zudem gilt nicht als sicher, ob die Synagoge selbst ein Ziel des Anschlags war. „Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge (...) als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren“, schreibt der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, auf Twitter.

Die Wohnung des Verdächtigen sei auf der Suche nach belastendem Material durchsucht worden, hieß es. 1000 Beamte seien in Wien im Einsatz.

1/2 Ich habe nun ein paar Details zum Terroristen recherchiert. Er heisst Kurtin S., geboren 2000, wurde 20 Jahre alt und ist in Wien geboren und aufgewachsen und hat albanische Wurzeln. Seine Eltern stammen aus Nordmazedonien und sind in Sachen Islamismus unauffällig. — Florian Klenk (@florianklenk) November 3, 2020

Der österreichische Journalist Florian Klenk schrieb auf Twitter, dass der Attentäter ein 20 Jahre alte Wiener sei. Er habe albanische Wurzeln und soll auf dem Radar des Verfassungsschutzes gewesen sein. Diese Informationen sind jedoch bislang nicht bestätigt. (at, mit dpa)