Horror auf Teneriffa: Riesen-Wellen reißen drei Menschen in den Tod

Tragische Szenen auf Teneriffa. Am Samstag (8. November) rissen die stürmischen Wellen gleich mehrere Urlauber ins Wasser – mit schweren Konsequenzen. Innerhalb weniger Stunden starben drei Menschen und 15 weitere wurden verletzt.

In El Cabezo im Süden von Teneriffa wurde gegen 14 Uhr ein Mann entdeckt, der leblos im Wasser trieb. Sofort wurden die Rettungskräfte kontaktiert. Diese konnten den Mann jedoch nur noch bergen und an Land für tot erklären. Was genau passiert ist, bleibt unklar.

Teneriffa: Zehn Personen wurden ins Wasser geschleidert

An einem anderen Ort der Insel, Puerto de la Cruz an der Nordküste Teneriffas, schlugen gegen 15 Uhr riesige Wellen gegen die Hafenmole. Dabei wurden zehn Menschen ins Wasser geschleudert – alle erlitten Verletzungen, einige davon schwer. Einige der Verletzten befinden sich aktuell in einem Krankenhaus. Wie „BILD“ berichtet, befinden sich unter den Verletzten auch drei französische Touristen.

+++ Schoko-Hammer bei Edeka, Rewe, Lidl und Co. lässt Kunden vor Weihnachten toben: „Das ist abartig“ +++

Tragischerweise erlitt eine Frau bei dem Unglück einen Herzstillstand. Die Rettungskräfte konnten sie zwar aus dem Wasser bergen, jedoch scheiterten alle Versuche, sie vor Ort wiederzubeleben.

+++ Aldi lässt Bombe platzen – nächste Hamsterkaufwelle steht bevor +++

Behörden warnen vor hohen Wellengang

Das dritte Unglück ereignete sich um 16:45 Uhr in der Gemeinde La Guancha im Nordwesten von Teneriffa. Die örtliche Zeitung „Diario de Avisos“ berichtet, dass ein Mann ins Wasser stürzte. Zeugen, die das beobachtet hatten, kontaktierten sofort die Rettungskräfte – doch auch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Am Hafen konnte nur noch sein Tod festgestellt werden, wie „BILD“ berichtet.

Im Herbst und im Winter entstehen auf Teneriffa immer wieder riesige Wellen, die oftmals sehr gefährlich werden können. Da das Wasser rund um die Insel sehr tief ist, brechen die gigantischen Wellen oft erst direkt vor der Küste.

Mehr Themen:

Dadurch treffen sie ungehindert auf das Land und können für Badeurlauber und Strandspaziergänger extrem gefährlich werden. Daher warnt die Notrufzentrale: „Meiden Sie die Küstenbereiche – besonders bei hoher Alarmstufe.“ Auch örtliche Behörden warnen Touristen immer wieder vor dem hohen Wellengang.