Temu, Shein & Co.: Bestellung kommt nie an – Insider verrät, wo das Paket verschwindet

Black Friday, Cyber Monday, Nikolaus, Weihnachten… Vor allem die Monate November und Dezember bieten Anlässe am laufenden Band, um beim Online-Shopping ordentlich Gas zu geben. Platzhirsche wie Amazon und MediaMarkt Saturn bekommen dabei immer stärkere Konkurrenz durch Temu, Shein & Co.

Wer schon einmal bei China-Shops wie Temu, Shein & Co. bestellt hat, der kennt bereits die oft langen Lieferzeiten. Doch es kann auch passieren, dass die Bestellung gar nicht ankommt. Aber wo verschwinden die Pakete? Ein Insider kennt die Antwort.

Temu, Shein & Co.: Warum manche Pakete nie bei dir ankommen

Reinhard Mayr – so heißt der Experte. Er ist Leiter des Rosenheimer Hauptzollamtes Rosenheim und empfiehlt allen Online-Shopping-Fans, die gerne auch mal im Ausland zugreifen – zum Beispiel bei Temu, Shein, AliExpress & Co.: Vor dem Bestellen schauen, wie die Zoll-Bestimmungen sind! „Damit erwartete Sendungen wie geplant zugestellt werden können und es nicht zu Verstößen kommt.“

Temu, Shein & Co. stehen aus diversen Gründen massiv in der Kritik, wie auch der bundesweit bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss schon eindrücklich in der Reihe „DER WESTEN klärt auf“ betont hat (>>> hier die Einzelheiten). Da geht es zum Beispiel um Schadstoffe in Textilien, aber auch Zölle und Einfuhrbestimmungen sind ein Problem.

Zoll sortiert bestimmte Bestellungen aus

So kommt es vor, dass Temu, Shein & Co. den Wert der versendeten Waren deutlich niedriger deklarieren, als er tatsächlich ist. Denn ab 150 Euro muss bei der Einfuhr Zoll gezahlt werden. Aber auch beim Inhalt der Pakete kommt es immer wieder zu Verstößen. Und da sind die Zöllner dann knallhart.

Folgende Bestellungen werden vom Zoll aussortiert und dann nicht an den Empfänger weitergeleitet:

Elektrogeräte ohne erforderliche Zulassung – etwa eine CE-Kennzeichnung oder eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache

gefälschte Markenartikel

Cannabissamen aus Nicht-EU-Ländern. Auch nach der Teillegalisierung von Cannabis zu Genusszwecken ist die Einfuhr der Samen aus diesen Ländern verboten

Tierische Erzeugnisse – zum Beispiel in Form von Nahrungsmitteln

Du hast schon mal ein Produkt aus diesen Bereichen bei Temu, Shein, AliExpress & Co. bestellt und das Paket ist nie bei dir angekommen? Dann kennst du jetzt den Grund.

Informationen zu den Regelungen gibt es auf der Webseite des Zolls. Allgemeine Anfragen beantwortet der Zoll Privatpersonen zudem per Mail unter info.privat@zoll.de oder montags bis freitags telefonisch zwischen 8 und 17 Uhr unter Tel. 0228- 30326020.