Warnung vor unzähligen Produkten! Kunden von Temu und Shein erfahren es jetzt

Nachdem einige Produkte wegen Sicherheitsmängeln von der Plattform entfernt wurden, stellt sich für viele Temu- und Shein-Kunden die Frage: Habe ich möglicherweise eines der betroffenen Produkte bestellt?

Eine direkte Überprüfung ist nicht möglich, da Temu problematische Artikel nicht proaktiv kennzeichnet. Es gibt aber eine Methode, um Klarheit zu schaffen. Alle Temu- und Shein-Kunden sollten also genau aufpassen.

Temu und Shein: Sicherheitschecks sind unverzichtbar

Temu zeigt die Artikelnummer ausschließlich auf der Webseite unter den Produktdetails an – doch bei entfernten Produkten wird dies schwierig. Kunden haben dennoch die Möglichkeit, über ihre Bestellhistorie Klarheit zu gewinnen. So funktioniert es: Öffnen Sie Ihre Bestellbestätigung und klicken Sie auf „Deine Bestellung ansehen“. Dort finden Sie Ihre Bestellübersicht.

Beim Klick auf das betroffene Produkt erscheint in der Adressleiste des Browsers die sogenannte „goods_id“. Diese ID können Sie mit der alternativen Artikelnummer vergleichen, die wir in der Tabelle bei Temu und Shein angeben. So erfahren Sie, ob Ihr erworbenes Artikel von den Sicherheitsmängeln betroffen ist.

Gefährliche Ladegeräte im Fokus

In unserer Überprüfung sorgten mehrere Ladegeräte für Sicherheitsbedenken. Dazu gehören beispielsweise Modelle wie das „Yili-PD3510“ oder „CY-967“, die teils gravierende Mängel aufweisen. Typische Probleme sind zu geringe Abstände zwischen spannungsführenden Teilen und Gehäuse, das während des Betriebs heißer wird, als erlaubt.

„Das Gehäuse eines Ladegeräts wird im Betrieb heißer als erlaubt,“ erklärt ein Experte aus der Branche. Solche Produkte erhöhen nicht nur das Risiko für Unfälle, sondern gefährden auch die Sicherheit Ihrer Familie und Zuhause. Besonders bei Temu und Shein sollten Kunden auf die Produktsicherheit achten und gegebenenfalls den Kundenservice nutzen.

Die von Temu entfernten Ladegeräte, wie „BK320-3A3C“ oder „BK321-6U“, erfüllen wichtige Sicherheitsstandards nicht. Hitzeentwicklung und geringe Abstände zwischen spannungsführenden Teilen sind hier die Hauptprobleme. Aber keine Sorge: Über den Bestellprozess können Sie die Artikelnummern dennoch überprüfen und die Sicherheit Ihrer Käufe gewährleisten.

Auf Produktdetails achten

Für Temu und Shein sind problematische Produkte eine Herausforderung, die auch Kunden betrifft. Unser Tipp: Schauen Sie sich bei Bestellungen unbedingt die Produktdetails an und nutzen Sie Ihre Bestellübersicht.

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Artikel zu den betroffenen Produkten gehört, können Sie mit der Bestellübersicht und den Nummern aus den entsprechenden Tabellen wie zum Beispiel bei Stiftung Warentest den Status überprüfen. Dabei zeigt sich erneut, warum es wichtig ist, besonders bei günstigen Plattformen wie Temu und Shein auf Qualität und Sicherheit zu achten.