Temu, Shein und Co.: Als ein Experte die wahren Hintergründe aufdeckt, rasten Kunden aus

Online-Shops wie Temu, Shein und Co. werden in Deutschland und Europa immer beliebter. Niedrige Preise locken die Kunden dazu, bei den chinesischen Händlern zu bestellen und die teils sehr langen Lieferzeiten in Kauf zu nehmen. Die Billig-Shops bieten Produkte, die auch bei Amazon, Action und Co. angeboten werden, zu deutlich niedrigeren Preisen an.

In einem Artikel dieser Redaktion klärte Verbraucherschützer Ron Perduss auf, wieso Kunden nicht bei den ausländischen Online-Shops wie Temu, Shein und Co. bestellen sollten. Die harten Fakten sorgen für einen Aufschrei im Internet – Kunden rasten aus.

Temu, Shein und Co.: Produkte können schlecht für deine Gesundheit sein

Waren von Temu, Shein und Co. schaden deiner Gesundheit, warnt der Verbraucherexperte. Denn Arbeitsmaterialien, Inhaltsstoffe oder Arbeitsbedingungen in den Fabriken werden nämlich nicht kontrolliert. So schadest du nicht nur deiner Gesundheit, sondern indirekt auch die der Arbeiter, die die Waren herstellen. „Das meiste Zeug, das da verkauft wird, ist richtiger Müll“, so Perduss.

Als Kunden die Hintergründe der Warenherstellung bei Temu, Shein und Co, erfahren, löst das große Wellen aus. „Ich habe ein einziges Mal bei Shein bestellt, als ich deren Hintergrund noch nicht kannte“, kommentierte ein MSN-Nutzer unter dem Artikel dieser Redaktion, „Ware sah auf den ersten Blick gut aus, Waschen (nach Etikett!) – eingelaufen, kaputt. NIE WIEDER. Und Temu wird ebenfalls boykottiert. So wird über Geiz ist geil der deutsche Einzelhandel kaputt gemacht und die Chinesen lachen sich ins Fäustchen“.

„Völlig überteuerte Artikel“

Ein anderer Nutzer schreibt: „Man sollte auch mal einen Blick auf die Lieferscheine oder Adressen wagen, wenn man bei Amazon und Co. bestellt. Auch bei diesen Händlern kommen mittlerweile völlig überteuerte Artikel aus China und werden sogar aus China versendet. Spätestens, wenn man da ein Problem hat, einen Retourenschein anfordert, einen mit einer Lieferanschrift nach China bekommt und dann auch noch das Porto selbst zahlen soll!“

Andere MSN-Nutzer berichten in den Kommentaren, dass sie selbst regelmäßig Einkäufe über Temu, Shein und Co. tätigen. „Ob Lampen, Küchenutensilien wie Schüsseln und Töpfe oder Kleidung, Schuhe oder Gartenmöbel, immer zu super Preisen und ohne Mängel. Bisher habe ich noch nichts zurückschicken müssen“, so ein Kunde. „Ich bestelle sehr viel bei Temu und bin nie enttäuscht worden“, argumentiert ein anderer.

Ein weiterer Kunde fragt sich: „Findet überhaupt noch jemand deutsche Alltagsprodukte?“ Er gibt dem mangelnden Angebot die Schuld an der hohen Nachfrage bei Temu, Shein und Co.. „Wo steht denn noch Made in Germany drauf? Da muss man sehr lange suchen, oder?“