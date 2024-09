Telekom hat es auf Whatsapp-Nutzer abgesehen – „Wie zur Hölle kann es sein“

Wer auf Whatsapp mit Freunden oder Familie in Gruppen chattet, weiß sicher, wie viel dort manchmal geschrieben wird. Bilder und Videos werden verschickt, viele Sprachnachrichten landen im Chat und natürlich auch einige Nachrichten. Da kann es schnell passieren, dass wichtige Informationen untergehen oder schöne Erinnerungen schnell in Vergessenheit geraten. Um das zu verhindern, hat sich die Telekom jetzt etwas Neues einfallen lassen.

Eine „Premiere“ nennt das Unternehmen die neue Funktion, die bald in einigen Ländern verfügbar sein soll. Highlights aus Gruppenchats sollen damit für alle zusammengefasst werden.

Telekom: Neues KI-Tool für Whatsapp-Gruppenchats

Von gemeinsamen Urlaubsreisen bis hin zu Geburtstagsfeiern – in Gruppenchats landen oft viele Erinnerungen. Damit diese nicht verloren gehen, hat die Telekom ein KI-Tool gelauncht, mit dem Whatsapp-Nutzer Audios, Videos, Emojis, Bilder und Nachrichten in Videoerinnerungen verwandeln können. Das Tool mit dem Namen „.mem“ wurde in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Saatchi & Saatchi gelauncht und ist das erste seiner Art.

+++ NRW: Telekom-Promoter will Ehepaar Glasfaser andrehen – und schlägt plötzlich zu +++

Die KI kann aus den Gruppenchats in etwa 20 Minuten ein Video zusammenstellen, das alle wichtigen Erinnerungen enthält und in sozialen Netzwerken geteilt werden kann. Um das Tool zu nutzen, wird „.mem“ mit der Telefonnummer +49 151 17739410 als Kontakt im Handy und anschließend in der Whatsapp-Gruppe hinzugefügt. Bilder, Videos und Kommentare werden wie gewohnt im Chat geteilt. Wenn „.mem“ ein solches Video erstellen soll, müssen die User nur „Erstelle unser @mem“ in den Chat eingeben.

Das könnte dich auch interessieren:

Mit dem neuen Tool will die Telekom vor allem jungen Menschen ermöglichen, „ihre bedeutendsten Momente noch einmal zu erleben und zu teilen“. Das Tool soll in Österreich, der Slowakei, Ungarn, Polen, Tschechien, Kroatien, Nordmazedonien und Deutschland eingeführt werden. In diesen acht europäischen Ländern können Whatsapp-Nutzer dann bald ein Video erhalten, das alle lustigen und schönen Momente aus den Gruppenchats zusammenfasst.

Die Entwickler sind jedenfalls überzeugt. CCO von Saatchi & Saatchi Frank Goodwin erklärte: „.mem“ ist eine dieser Ideen, bei denen man sich sofort fragt: ‚Wie zur Hölle kann es sein, dass es das nicht schon längst gibt?‘.“